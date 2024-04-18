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台股上漲87點「外資賣、投信買」 三大法人賣超60.43億元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
美股費城半導體指數重挫，台股早盤由台積電帶頭下殺，隨後走高，收盤上漲87.87點，越過20300點，盤中高低震盪逾300點。中央社
美股費城半導體指數重挫，台股早盤由台積電帶頭下殺，隨後走高，收盤上漲87.87點，越過20300點，盤中高低震盪逾300點。中央社

台股18日開低走高，盤中高低點差距達305.28點，振幅1.51%，終場收在20,301.2點，上漲87.87點，漲幅0.43%，成交量4,484.9億元，三大法人賣超60.43億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超66.59億元，投信買超12.97億元，自營商賣超（合計）6.8億元，其中自營商（自行買賣）買超15.1億元，自營商（避險）賣超21.91億元。

台股今日震盪，早盤以20,126.57點開出，下跌86.76點，指數開低後一度下滑至20,057.81點，下跌155.52點，但盤中翻紅，一度衝高至20,363.09點，上漲149.76點，高低點差距達305.28點，權王台積電（2330）開低走高，盤中翻紅，但最後一盤壓回平盤804元作收，各類股以營建股最為強勢，類股收漲4.02%，居各類股之冠，電器電纜股也是強漲指標，類股收漲3.89%。

三大法人 台股 外資

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