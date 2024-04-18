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全體證券商3月稅後淨利100.95億元 累計稅後淨利263.16億元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
全體證券商2024年3月稅後淨利100.95億元。臺灣證券交易所提供
全體證券商2024年3月稅後淨利100.95億元。臺灣證券交易所提供

臺灣證券交易所統計，3月全體證券商稅後淨利100.95億元，較2月成長15.75億元，約18.49%。累計1至3月全體證券商稅後淨利263.16億元，較去年同期成長101.97億元，約63.26%。

3月大盤總成交值約10.002兆元，較2月增加97.47%，使證券商經紀手續費收入較2月成長；3月自營證券評價損失較多，使證券商自營業務淨利較2月衰退16.27億元，約37.31%；3月證券商承銷業務淨利亦較2月衰退3.90億元，約42.81%。累計今年度1至3月證券商經紀手續費收入因大盤總成交值增加而較去年同期成長；本期自營的證券評價利益較多，使證券商自營業務淨利較去年同期成長40.49億元，約72.78%；本期承銷業務淨利亦較去年同期成長5.83億元，約33.82%。

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