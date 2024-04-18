台股站穩兩萬大關漲87點收20,301點 台積電收平盤804元

台股今（18）日開低走高，站穩20,300點大關，相當接近月線，收盤指數20,301.20點，漲87.87點、漲幅0.43%，成交金額4,484.90億元。此外，櫃買指數也續強，收250.68點、漲0.35點、漲幅0.14%。台積電（2330）收平盤804元。

值得注意的是，今日盤後下午14時，台積電將召開法說會，上季營收、本季營運，以及下季展望，將是市場關切重點，台積電法說會後的走勢也將成為大盤能否止跌續強的關鍵。

在強勢族群方面，重電與電線電纜族群持續領漲，整體表現也最為強勢，上緯投控（3708）收漲停，最為強勢，大同（2371）、華城（1519）、森威能源續強；反觀亞力（1514）、東元（1504）、中興電（1513）、士電（1503）則稍作震盪整理。此外，電器電纜指數收漲3.8%，合機（1618）、華榮（1608）、宏泰（1612）、億泰（1616）、榮星（1617）、華電（1603）、大亞（1609）全數強勢收上漲停板。

營建指收漲4%，建材營造族群的欣陸（3703）、冠德（2520）、新建（2516）、工信（5521）、中工（2515）、太設（2506）、太子（2511）、聯上發（2537）等，強攻漲停至收盤；水資源概念股的中宇（1535）、國統（8936）、山林水（8473）、旭然（4556）、力麒（5512）、中聯資源（9930）等也走強。

其它強勢族群包括，散熱族群的尼得科超眾攻漲停作收，奇鋐（3017）、健策（3653）、泰碩（3338）、業強（6124）、雙鴻（3324）等；軍工族群的漢翔（2634）、龍德造船、寶一（8222）、雷虎（8033）、亞航（2630）、千附精密等；證券股的群益證（6005）、宏遠證（6015）、統一證（2855）、大展證（6020）、美好證、康和證（6016）等紛紛表現強勢。

展望後市，安聯投信表示，面對隨著全球經濟不著陸可能性變大，布局上首重以成長為導向、聚焦收益成長、智慧城市等策略；其次，考量降息不急亦不遠，伺機布局優質複合債和短年期公司債、配置在美國收益與多元信用債策略，聚焦收益機會與平衡市場波動；三是掌握結構成長機會，布局AI與台股主題，參與輪動行情。

安聯投信台股團隊表示，受惠美國主要雲端服務業者陸續召開法說所釋出今年將加大資本支出投資在AI相關等訊息，加上台灣相關供應鏈的伺服器專案營收有望陸續自今年第1季末開始認列，AI供應鏈仍是市場焦點，搭配半導體產業庫存落底後、景氣復甦的看法，預期將與AI硬體成為台股電子股投資主軸。非電族群部分，在評價面與基本面亦有轉佳的情況下，亦有望獲得一定支撐。