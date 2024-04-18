一場超級大雨…水資源概念股紅通通！ 專家：國統（8936）盤中漲停

先說「水資源」這個題材我沒有著墨太多，專欄也沒有寫過，單純只是聊這個話題。

水資源概念股紅通通，今天臺北的一場超級大雨，喚起市場對「水」的重視，其中國統（8936）受到市場高度關注，盤中股價漲停，其實像是 Duncan Teng 的投資觀察 、 鄭承熙 、 阿嘉的投資與生活備忘 都很早就開始研究、進場跟分享這檔股票，我也有收到「報牌」，可惜買得不多，果然還是別人的股票比較「香」。

那為什麼會錯過呢？

去年我其實也有關注到水資源這個題材，不過當時挑來研究的是兆聯實業（6944），還有聯絡到公司聊過未來發展，但在買了一點點之後股價就狂飆，所以就本能地放棄這個題材，因為一片樹葉而放棄整座森林，真的需要反省。

不過還是提醒一下投資朋友，國統是最純的水資源題材概念股，這一點毋庸置疑，你可以從它的產品與毛利率看到公司的長期競爭力，但其他公司就要好好評估了。有的公司水資源只是業務的一部分，也有些公司還要看能否標到政府標案，實際貢獻仍有不確定性，如果是追題材或資金動能，就注意自己的操作紀律即可，但若是想要長線布局，還是要評估公司的成長性與題材貢獻度，以免未來受傷。

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