費半重挫3.25% 法人：台股聚焦台積電法說
美股下跌，費城半導體指數重挫3.25%，法人認為，台股除聚焦今天下午舉行的台積電（2330）法說會，輝達財報將影響美股及台股的人工智慧（AI）概念股。
投資人評估美國聯邦準備理事會（Fed）褐皮書、當前地緣政治緊張情勢及好壞參半的企業財報，美股主要指數在美東時間17日收跌。
道瓊工業指數下滑45.66點或0.12%，收37753.31點，標準普爾指數下挫29.20點或0.58%，收5022.21點；那斯達克指數下跌181.88點或1.15%，收15683.37點，費城半導體指數挫跌153.22點或3.25%，收4567.31點。
台股揮別16日重挫逾500點陰霾，17日重回2萬點之上，收在20213.33點，大漲311.37點，漲幅約1.56%，成交值新台幣4042.74億元，加計盤後交易約4122.29億元。
華南投顧董事長儲祥生接受電訪表示，雖然17日外資賣超台股200多億元，但內資拉抬股票強勢漲停，市場依然熱絡。不過，美股不像先前2、3週強勢，美股的超級財報週將成指標，尤其是股價自高點修正10%的輝達（Nvidia）財報，而台股還是先看下午即將召開法說會的台積電。
儲祥生指出，輝達財報表現除左右美股之外，也直接影響台股人工智慧（AI）概念股。
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