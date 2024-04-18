台股強漲三大內資力挺 推升台積站回800元…大盤收復2萬關

外資連六日大砍台股，累計賣超1,025億元，昨（17）日回吐農曆年來買超金額轉為賣超。但台股無懼外資昨於台指期結算日再倒貨222.1億元，在官股券商、壽險、投信等三大內資力挺下，於台積電（2330）法說會前夕，推升台積電股價重新站上800元大關，大盤收復2萬點大關，勁揚311點收20,213點，成交量4,122.2億元。

三大法人昨日賣超264.2億元，其中，外資賣超台股222.1億元、連六賣累計1,025億元，以致農曆年來轉為賣超0.5億元；投信買超11.9億元，連四買累計63.7億元；自營商賣超54.1億元、連五賣累計393.4億元。八大公股行庫持續挺身力抗外資，昨日買超38.7億元，連三買累計273.1億元。

綜合華南投顧董事長儲祥生、統一投顧董事長黎方國、元富投顧總經理鄭文賢、兆豐投顧董事長李秀利等看法，雖然外資買賣超對台股具影響力，然內資主導盤勢力量已逐漸轉強，具主力、中實戶等特定族群拉抬的股票也於昨日重新匯集人氣，電子族群當中，人工智慧（AI）概念股受到美超微前一日股價飆漲帶動；此外，市場押寶台積電法說會釋出正向訊號，資金提前湧入相關概念股卡位。展望後市，台積電法說對今年展望、美股大型科技股財報優劣將是影響走勢關鍵。

台股盤面結構，由台積電、鴻海等權值股帶動指數開高走高，台積電終場大漲16元收804元，站回800元大關，收復10日線，相關概念股也強勢表態，弘塑攻漲停，以上漲100元至1,110元作收，站穩千金股行列，旺矽也攻上漲停，亞翔、志聖、牧德也皆大漲表態。

除塑膠、網通、油燃偏弱，其餘類股全面上揚，高達81%上市公司上漲，上市櫃合計上漲家數更達86%，且有117家上市櫃公司收盤價站上今年新高。

非電族群方面，則由重電與電線電纜類股領漲，重電三雄中興電、華城、士電攻上漲停。而500元以上高價股也是漲多於跌，弘塑、達發皆攻上漲停，健策、雙鴻、奇鋐也大漲逾半根停板，盤面整體維持15千金，值得注意的是，重電股王華城大漲86元攻上漲停950元，距離千金僅一步之遙。