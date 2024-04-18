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證交所打造永續辦公室

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
證交所董事長林修銘(前排中)、總經理簡立忠(前排右)與同仁一起完成植栽作品，打造綠色永續工作場域。證交所/提供
證交所董事長林修銘(前排中)、總經理簡立忠(前排右)與同仁一起完成植栽作品，打造綠色永續工作場域。證交所/提供

臺灣證券交易所展開2024年度SDGs系列活動，以「綠色經濟」為主軸進行「生態辦公，探索自然」主題活動，由董事長林修銘及總經理簡立忠帶領同仁藉由種植室內植物，讓綠意走入辦公室，創造更加健康舒適的工作空間，體現永續工作環境願景。

林修銘表示，以植物展現對環保和永續發展的關注外，也提供全體員工一個健康舒適又愉悅的工作環境，更能減輕對環境與地球所造成的負擔，證交所以自身為表率，落實綠色永續經營的理念至日常營運中。

他進一步說，希望藉由本次SDGs「生態辦公，探索自然」活動，引導大家提高對環境保護的意識，並且將打造永續綠色環境的概念，落實在日常生活與工作場域，減碳愛地球之外，更能注入滿滿生命力，大大提升生活品質。

永續發展已是全球主流發展方向，根據美國園藝網站Trees.com調查，有近半數的人會對植物說話，相關研究更證實植物有療癒人心的效果，藉由關照植物，能讓人從疲勞中恢復專注、提升思考能力。

綠化工作環境是國際潮流，每一平方公尺面積放置一盆植物，一周就能降低二氧化碳5~8%濃度，更能增添綠意、淨化空氣品質。

證交所特別在綠意盎然的春季，邀請致力與環境美好共存的原生態工作室，引領同仁體驗手作空氣鳳梨植栽的樂趣，由林修銘、簡立忠及主管們親自與同仁們一起完成獨特的植栽作品，打造恬靜氛圍的綠色永續工作場域。

身為台灣重要指標企業，證交所響應世界淨零轉型策略，積極接軌國際，在2024年度永續發展目標系列活動，預估將幫助地球減少至少444.5公斤的碳排放量。

生態 證交所

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