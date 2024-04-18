嘉基（6715）昨（17）日舉行法說會，嘉基表示，推動今年業績成長的主力產品仍是Thunderbolt 4（TBT4），至於搭載Thunderbolt 5（TBT5）的產品第2季陸續上市，英特爾第一波搭載TBT5的將以電競產品為主，主要貢獻業績將在明年。

今年TBT4在顯示器需求也逐步上升，第1季成長三倍，去年估一家美系客戶使用，今年有兩大客戶開始開案，預期明年起出貨量明顯加溫。

嘉基指出，今年在TBT5推出後，首波以電競產品為主，傳輸速度可達80／120G，之後逐步滲透至創作者產品等，預期會與TBT4共存約二年半至三年時間，應用在顯示器方面的TBT4，初期集中在商用市場，目前該公司三大客戶皆有開案，消費性市場採用度還是偏低。

嘉基主要產品是高速傳輸介面，並應用於筆電、桌機、螢幕、擴充基座（Docking Station）的Thunderbolt高速連接線，以及應用於伺服器、資料中心的光纖通訊高速傳輸線。

至於產品營收比重，高速電傳輸線85%、高速光纖通訊傳輸線3%、光學電子零件11%、其他1%。主要客戶戴爾、惠普與聯想等。

在光通訊方面，目前以TBT3 AOC產品為主，主要用於攝影棚、醫療最多，目前TBT4也在研發中，應用面會比TBT3廣，希望明年推出。