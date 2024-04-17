麥格理：台灣科技業第2季起回歸季節性成長 看好十檔台股

麥格理證券在最新出具的「台灣科技策略報告」中預期，科技業將於本季回歸季節性成長。台廠中，看好十檔個股，即致茂（2360）、矽力*-KY（6415）、世芯-KY（3661）、聯電（2303）、南亞科（2408）、譜瑞-KY（4966）、環球晶（6488）、智邦（2345）、緯穎（6669）、緯創（3231）。

報告指出，由於終端需求穩定，今年終端產品出貨量將溫和成長。其中，個人電腦（PC）出貨預估年增3%、智慧機年增4%、伺服器年增3%；在伺服器與網通領域，隨CoWoS供給限制放寬，人工智慧（AI）需求在3月強勁，預估第2季將呈現季增態勢；在印刷電路板（PCB）方面，AI仍是主要的驅動力。

在半導體方面，麥格理認為，庫存去化、終端需求（包括含量）成長及營運槓桿都有助於產業的上升周期。台積電（2330）18日將舉行法說，麥格理預估台積電將重申今年營收年增20%的預期，且資本支出可能處於區間的高端。不過，由於台積電今年以來的股價表現強勁，麥格理從3月起在晶圓代工的精選個股就比較偏好聯電。

麥格理認為，聯電、矽力*-KY及譜瑞-KY股價之前表現落後，由於下半年起營收可望加速成長，預期這三檔個股可望受惠於資金輪動。另外，世芯-KY股價從之前的高檔回落，加上2025年成長前景改善，因此上調評等；南亞科則預期第2季動態隨機存取記憶體（DRAM）平均售價進一步加速。

報告指出，在伺服器與網通股，緯穎將受惠於市占率上揚，緯創受惠於輝達（NVIDIA）/超微（AMD）的成長及子公司緯穎的助力，智邦的優勢則在於AI特殊應用IC（ASIC）模組，因此都列入精選個股中。