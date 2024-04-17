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台股強彈311點 外資續提款222億

中央社／ 台北17日電

台股今天開高反彈走高，在台積電重回800元關卡帶動下，指數終場上漲311.37點，收在20213.33點，成交值新台幣4042.74億元；三大法人今天合計賣超261.59億元，外資持續賣超達222.15億元。

三大法人中，外資賣超222.15億元，以賣超復華台灣科技優息（00929）居冠；投信持續買超14.65億元，近期熱門高息ETF主要成分股中，包括聯電、日月光等居投信加碼前10名；自營商續賣超54.09億元。

觀察外資賣超前10名，00929賣超3萬5009張居冠，第2為聯電賣超2萬7655張。其餘依序為緯創、復華富時不動產、長榮航、宏碁、友達、群創、國泰永續高股息、玉山金。

投信買超第1名為國產4339張，其餘依序為中信中國50、元大高股息、聯電、華新、大聯大、日月光投控、旺宏、聯茂、東元。

資深分析師簡伯儀分析，台股週二開低走低，帶量下殺，籌碼做出宣洩後，今天出現反彈，也因市場預期週四台積電法人說明會釋出正面訊息，半導體類股出現買盤卡位。

不過他指出，今天指數反彈是呈現量縮價漲走勢，技術指標KD線呈現走弱，並非明顯回升。短線來看需觀察是否會出現跌深反彈。

台積電 高股息

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