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重電四雄漲翻天 四家市值總和暴增3,500億

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
六檔重電股中有四檔攻上漲停板，華城、士電（圖）、中興電和大同紛紛亮燈漲停。記者朱曼寧／攝影
六檔重電股中有四檔攻上漲停板，華城、士電（圖）、中興電和大同紛紛亮燈漲停。記者朱曼寧／攝影

台股17日強彈超過300點，六檔重電股中有四檔攻上漲停板，華城（1519）、士電（1503）、中興電（1513）和大同（2371）紛紛亮燈漲停，亞力（1514）、東元（1504）漲幅逾8%；成交量方面，大同爆出28萬張大量，為今日成交量第一名，中興電、東元擠進前十。重電強漲也帶動公司的市值大增，統計今年一月以來，華城市值增加超過1,600億元，士電也增加1,141億元，四雄市值加總超過3,500億。

重電股中雖然華城股本只有26.11億，但因股價高，加上漲勢兇猛，今年一月以來市值大增1,626.65億元，累計漲幅達190%；其次為士電市值增加最多，一月至今增加1,140.99億元，累計漲幅185%，同樣漲勢驚人。

第三名為中興電，市值增加467.88億，累計漲幅為四雄中最少，漲幅80%；大同、東元雖然漲幅輸給重電四雄，但由於股本皆有超過200億，因此大同一月以來市值增加521.7億，為市值增加數第四名，累計漲幅53%。東元增加305.84億，累計漲幅在這幾家重電股中最少，上漲30.5%。

最後市值增加最少的為亞力，一月至今增加268.97億，但其一月到現在漲幅達141%，為四雄中第三名，僅輸給華城、士電。

17日重電股走勢相近，華城以889元開出，上漲至950元；士電以320元開高，收337.5元，和華城皆挑戰前波高點；中興電繼4/15創高回檔後，收209.5元，亞力雖然遭處置，但股價仍走勢強勁，大漲8.36%，收181.5元。

士電 華城

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