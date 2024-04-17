證交所服務投資人 提供更貼心、更便捷網路查詢開戶及交易資料服務
臺灣證券交易所為服務投資大眾，以投資人個人資料查詢系統（https://investor.twse.com.tw/）申請查詢證券開戶及交易明細資料，完全免費，同時，精心製作「證券帳戶明細、有價證券交易資料哪裡查（完整版）」教學影片（https://www.youtube.com/watch?v=McR3xkNavd8），簡單明瞭，輕鬆就可上手，民眾可上YouTube觀看。
採用網際網路方式申請查詢開戶、委託或成交明細資料，是最省時、最便捷的方法，凡持有合法自然人憑證、工商憑證及證券下單憑證的投資人，全年皆可使用其中任何一種憑證在投資人個人資料查詢系統（https://investor.twse.com.tw/），查詢投資人於證券集中交易市場與跨證券商的個人資料，包括開戶狀況、成交紀錄、委託紀錄及申購狀況。
證交所將以電子郵件採加密方式，寄送查詢之相關資料至投資人的電子信箱。此項便民措施不受時間及地域的限制，不收取任何費用。惟若需查詢股票庫存餘額，請民眾直接洽詢臺灣集中保管結算所股份有限公司辦理，電話：(02)2719-5805。
證交所提供透過網際網路申請、親至證券商以通訊方式申請及親至證交所申請等三種查詢證券帳戶和交易買賣有價證券資料方式，其中，透過網際網路申請為完全免費，其他2種申請方式均需收費，請民眾多加利用網際網路查詢。歡迎投資人多加利用投資人個人資料查詢系統申請個人開戶及交易明細資料，證交所官網（http://www.twse.com.tw）（證交所首頁/產品與服務/查詢個人資料服務/投資人個人資料查詢系統）登入。另如有任何問題可電洽證交所免付費的投資人服務專線(02)2792-8188，將有專人提供服務。
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