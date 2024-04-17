快訊

高虹安涉貪又爆「滅證」？前辦公室主任證：她要求銷毀手機、刪電腦紀錄

徐巧芯老公被爆「特權免兵役」？劉彥澧伸出右小腿要溫朗東道歉

看球賽遭「界外球擊中頭部」女團成員昏倒急送醫

國際情勢緊張、多項利多加持 軍工族群表現勁揚

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導

中東情勢緊張、先前美國國防團來台，加上520行情的推動，近日軍工股表現強勢，17日在台股反彈的情況下，由和成（1810）大漲逾7%領軍，千附（8383）、千附精密（6829）、長榮航太（2645）、事欣科（4916）、漢翔（2634）、寶一（8222）等都有不錯的表現。

中東戰況緊張，國際情勢動盪不安，伊朗於14日清晨向以色列發射300枚以上的無人機與飛彈，目前軍事行動已結束，後續衝突是否升級仍有待觀察。

伊朗攻擊以色列後，聯合國安全理事會於台灣時間15日清晨4時，緊急就伊朗襲擊以色列召開會議，伊朗大使伊拉瓦尼（Amir Saeid Iravani）稱無意加劇區域局勢升溫，乃是別無選擇的自我防衛，在社群媒體X發文稱「這件事算到此為止」，但如以色列再有錯誤動作，伊朗將採取嚴厲回應。

國際資金進駐的部分，美國國防與航太訪問團9日率團來台密訪我航太、軍工科技產業鏈，先後拜會航太供應鏈龍頭漢翔、無人機大廠雷虎科技（8033）。業內指出，這應是為了520後雙方產業鏈的合作鋪路。

據悉，美國相關軍工企業代表團預期在520前後，將再度訪台，成員包括雷神、洛克希德馬丁等。國內的航太業界分析，推估這些業者密集來台，可能跟美國之前公布的「國防戰略報告書」有關，後續合作內容可望擴大為產業聯盟。

伊朗 台股 航太

延伸閱讀

葉倫預告「未來幾天」對伊朗祭出新制裁 加大打擊出口石油能力

伊朗駐英國外交官警告：以色列「再犯錯」 將做出更強烈回應

歐盟外長為中東情勢臨時集會 考慮擴大制裁伊朗

事實核查：真真假假的伊朗空襲以色列

相關新聞

國光生奪流感疫苗大單 股價衝上漲停 逾5千人排隊等買

衛福部疾管署今年採購公費流感疫苗數量共688萬劑，國光生16日宣布取得公費四價流感疫苗，得標320萬劑，總金額約7.55億元，國光生17日股價受惠取得流感疫苗，股價衝上漲停27.8元，一舉站上5日線及月線，漲停委買張數逾5千張。

八大公股4月買超逾7千張 大同爆逾21萬張大量鎖漲停

台股17日盤中大漲逾300點，重電股再成為盤面上的熱點，大同（2371）4月以來獲八大公股行庫買超7,540張，17日開...

國際情勢緊張、多項利多加持 軍工族群表現勁揚

中東情勢緊張、先前美國國防團來台，加上520行情的推動，近日軍工股表現強勢，17日在台股反彈的情況下，由和成（1810）...

美國非投等級債券指數報酬 優於投資級公司債指數、公債指數

近年地緣政治帶給投資市場的隨堂考可謂一重接一重，從俄烏戰爭、以巴衝突到最新的伊朗、以色列對峙，在在說明地緣政治風險雖不僅...

重電股成不死鳥 大同盤中爆量亮燈 三雄往漲停邁進

重電股熱度不墜，16日台股大跌後，資金再度回到重電股，大同（2371）盤中成交量衝上第一名，成交量超過14萬張，中興電（...

這檔生技股董事會通過合計配息10元 股息殖利率逾6%

泰博（4736）董事會16日通過去年股利政策，將以盈餘分配現金股利7元、資本公積發放現金股利3元，合計每股配息10元，以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。