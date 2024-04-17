國際情勢緊張、多項利多加持 軍工族群表現勁揚

中東情勢緊張、先前美國國防團來台，加上520行情的推動，近日軍工股表現強勢，17日在台股反彈的情況下，由和成（1810）大漲逾7%領軍，千附（8383）、千附精密（6829）、長榮航太（2645）、事欣科（4916）、漢翔（2634）、寶一（8222）等都有不錯的表現。

中東戰況緊張，國際情勢動盪不安，伊朗於14日清晨向以色列發射300枚以上的無人機與飛彈，目前軍事行動已結束，後續衝突是否升級仍有待觀察。

伊朗攻擊以色列後，聯合國安全理事會於台灣時間15日清晨4時，緊急就伊朗襲擊以色列召開會議，伊朗大使伊拉瓦尼（Amir Saeid Iravani）稱無意加劇區域局勢升溫，乃是別無選擇的自我防衛，在社群媒體X發文稱「這件事算到此為止」，但如以色列再有錯誤動作，伊朗將採取嚴厲回應。

國際資金進駐的部分，美國國防與航太訪問團9日率團來台密訪我航太、軍工科技產業鏈，先後拜會航太供應鏈龍頭漢翔、無人機大廠雷虎科技（8033）。業內指出，這應是為了520後雙方產業鏈的合作鋪路。

據悉，美國相關軍工企業代表團預期在520前後，將再度訪台，成員包括雷神、洛克希德馬丁等。國內的航太業界分析，推估這些業者密集來台，可能跟美國之前公布的「國防戰略報告書」有關，後續合作內容可望擴大為產業聯盟。