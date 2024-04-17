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重電股成不死鳥 大同盤中爆量亮燈 三雄往漲停邁進

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導

重電股熱度不墜，16日台股大跌後，資金再度回到重電股，大同（2371）盤中成交量衝上第一名，成交量超過14萬張，中興電（1513）也擠進成交量前五名，同時股價也表現剽悍，大同、中興電強漲逾9%，往漲停板挺進；另外華城（1519）、士電（1503）也同樣大漲，士電盤中亮燈，華城大漲逾9%。

重電股再受資金青睞，大同以59.5開高，股價一路向上急拉攻至漲停板64.3元，挑戰前波高點64.8元，排隊買單超過1萬6千張。中興電也是類似走勢，股價開高後，最高拉升至208.5元，盤中漲幅逾9%。士電昨日股價回檔至月線，但今直接站回五日線，盤中並漲停亮燈至337.5元，華城也同樣拉高，再向千元大關挺進，漲幅逾9%。

大同主推電力變壓器、配電變壓器及美式箱變（亭置式變壓器），預計4月取得北美變壓器UL實驗室認證，並計畫透過大同美國電機公司、既有經銷商和國際大品牌合作接單，法人表示，預期未來大同將正式出口變壓器至美國，也有海外 EPC 工程接洽。

出貨方面，大同指出，由於配電變壓器的交貨期較短，因此明年優先出貨配電變壓器，後續隨著電力級變壓器在2025年跟進出貨，將進一步貢獻營收。

中興電為國內唯一獲得台電345KV氣體絕緣開關認證的廠商，目前台電 GIS 相關訂單達410億元，其餘重電訂單如台電發電廠開關廠新建統包工程161kv、345kv，3-1期離岸風力變電站統包工程、儲能場新建工程等，訂單規模達350億元。法人估，離岸風電3期電廠發電量與規模將擴大，可推升中興電在離岸風電升壓站統包工程營運。

產能方面，中興電今年1月嘉義新廠投產，全年可提高15~20％的產能，第2季預計在林口增建1,880坪廠房倉庫，預計今年將再增加嘉義廠倉儲用地。

士電今宣布將攜手泓德能源成立兩家合資公司，士星電能及新星充電科技，士電主導的士星電能以表後光、儲、充設備製造為主，泓德能源主導新星充電，著重在營運及行銷，兩家公司進行策略分工，將在國內公、民營場域及房建市場推廣表後儲能及充電整合方案。

台股 台股成交量 大同

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