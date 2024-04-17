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國光生奪流感疫苗大單 股價衝上漲停 逾5千人排隊等買

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導
國光生17日股價受惠取得流感疫苗，股價衝上漲停。示意圖／聯合報系資料照
國光生17日股價受惠取得流感疫苗，股價衝上漲停。示意圖／聯合報系資料照

衛福部疾管署今年採購公費流感疫苗數量共688萬劑，國光生16日宣布取得公費四價流感疫苗，得標320萬劑，總金額約7.55億元，國光生17日股價受惠取得流感疫苗，股價衝上漲停27.8元，一舉站上5日線及月線，漲停委買張數逾5千張。

另外，B型流感 Yamagata 病毒株已多年未見流行，WHO 今年建議移除，提醒各國儘早因應。國光生技說明，公司在台灣有三價和四價流感疫苗藥證，過去幾年在台灣未供應三價流感疫苗，但國光三價流感藥證仍有效，目前已著手進行三價流感疫苗藥證新增產線變更，預計今年內完成，一旦台灣有需求，可立即生產供應。

國光生技表示，早在3月初就啟動四價流感疫苗原液生產，以滿足台灣防疫需求為第一優先，生產、出貨時程均有規劃；另今年所有流感疫苗廠商均參與公費流感疫苗供應，自費市場部分，國光也會準備比往年更多的供應量，布局自費市場。

而在外銷市場部分，包括供應東歐四價流感原液以及中國大陸、泰國四價流感疫苗成品，並持續在亞洲各國申請藥證，新增外銷市場，預估今年流感疫苗外銷市場至少持平或可微幅成長。

國光生技為 WHO 新型流感防範架構 PIPF（Pandemic Influenza Preparedness Framework）的合作夥伴，並於2012年加入「國際製藥聯盟全球流感疫苗供應工作組」，與 Sanofi、GSK 等17個全球主要供應流感疫苗的國際大廠並列為聯盟成員，成員能參與每年季節流感選株會議，在第一時間獲得最新流感病毒監測資訊，並與國際大廠交流經驗。

國光生

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