這檔生技股董事會通過合計配息10元 股息殖利率逾6%

泰博（4736）董事會16日通過去年股利政策，將以盈餘分配現金股利7元、資本公積發放現金股利3元，合計每股配息10元，以泰博16日收盤價149.5元來看，股息殖利率達6.6%。是以17日早盤吸引買盤進駐，盤中股價來到154元，漲幅3%。

泰博因疫情期間新冠病毒快篩大量出貨，2021、2022年基期墊高，2023年因新冠快篩出貨大幅下滑，每股純益縮水來到10.67元，年減七成，來到近四年低點，不過，公司仍大方配息，每股擬配發10元股息，並預計5月29日召開股東會，同時將全面改選董事，7席董事中有4席為獨立董事。

泰博首季營收10.78億元，年減29.79%，法人表示，泰博首季持續因新冠快篩需求不如去年同期而造成營收下滑，但預期衰退幅度將持續收斂，另一方面，泰博在新冠肺炎相關檢測需求放緩後，需找到下一個明星產品才有機會讓營收重返榮耀，目前看來較具發展潛力的新品包括連續血糖監測儀與智慧戒指生理監測系統。

其中，連續血糖監測儀無需手指採血，可自動傳輸數據且容易確認數據，產品取證預計落在2024年年底到2025年年初，短期無法貢獻營收。智慧戒指生理監測系統今年可望推出，主要是利用專業醫療級睡眠品質及呼吸中止風險分析系統，開發一般消費型產品，建構重大疾病前期指標的生理數據庫，終極目標是開發可提前監控突發型重大疾病的個人用醫療產品。

泰博也布局再生醫學及醫美產品，以膠原蛋白為核心，開發包含再生醫學、醫美及組織修復重建的相關醫療產品。同時發展醫療級保養品市場，結合全台超過兩千間線下通路優勢，拓展自有美容保養品牌，以增添營運新動能，