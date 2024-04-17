電纜成當沖熱門標的 大亞、華榮領軍「這四檔」早盤攻漲停

台股16日重挫500多點後，17日反彈上揚，其中，電器電纜指數大漲逾5%，走勢驚人，早上10點不到大亞（1609）、華榮（1608）、合機（1618）、宏泰（1612）、億泰（1616）、榮星（1617）紛紛攻上漲停板，而大亞更是人氣指標，爆出10萬張大量，超過4萬張買單排隊等著買，股價再創30年新高。

大盤反彈超過百點，電纜股成為強勢多頭指標，盤中共有六檔強鎖漲停板，大亞再度刷新波段新高價，盤中強漲至58.9元，華榮漲至40.45元，合機也創近期新高，來到53.1元。以籌碼來看，大亞雖然昨日遭外資、自營商同步賣超，外資更賣超超過1萬2千張，但投信買盤穩健，短短五天已買超破萬張；合機則獲外資連三買，買超超過2千張。

電纜股飆漲也成為當沖熱門標的，大亞自3月21日起漲，當時當沖比重只有約兩成，4月9日股價重啟漲勢後，當沖比重開始拉高到4~5成以上，昨日當沖比例更來到67%。華榮也在上周五現沖比出現61%，合機昨日爆出超過8萬張大量，但有高達6萬3千多張都在當沖，當沖比在16日衝高到77%。

大亞為國內四大345Kv線纜生產商之一，訂單穩定，且持續供不應求，預期去年標得的台電161kV及 345kV交連PE電纜標案將於今年至明（2025）年陸續交貨，且台電未來幾年仍將釋出多項線纜相關標案，整體產業展望樂觀。大亞3月營收24.54億元，年減5.26%；累計今年第1季營收67.42億元，年增6.20%。

另外在儲能方面，大亞旗下智璞儲能科技開發100MW E-dReg 儲能系統，台中龍井案場已於今年3月11日正式動土，預估未來每日可提供約20萬度總儲能量，相當於約2萬戶家庭的每日用電量，截至去年已併網13MW，預期至2025年將有136MW儲能案場。