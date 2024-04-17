快訊

高虹安涉貪又爆「滅證」？前辦公室主任證：她要求銷毀手機、刪電腦紀錄

徐巧芯老公被爆「特權免兵役」？劉彥澧伸出右小腿要溫朗東道歉

看球賽遭「界外球擊中頭部」女團成員昏倒急送醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

電纜成當沖熱門標的 大亞、華榮領軍「這四檔」早盤攻漲停

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導
台股17日反彈上揚，電器電纜指數大漲逾5%。本報資料照片
台股17日反彈上揚，電器電纜指數大漲逾5%。本報資料照片

台股16日重挫500多點後，17日反彈上揚，其中，電器電纜指數大漲逾5%，走勢驚人，早上10點不到大亞（1609）、華榮（1608）、合機（1618）、宏泰（1612）、億泰（1616）、榮星（1617）紛紛攻上漲停板，而大亞更是人氣指標，爆出10萬張大量，超過4萬張買單排隊等著買，股價再創30年新高。

大盤反彈超過百點，電纜股成為強勢多頭指標，盤中共有六檔強鎖漲停板，大亞再度刷新波段新高價，盤中強漲至58.9元，華榮漲至40.45元，合機也創近期新高，來到53.1元。以籌碼來看，大亞雖然昨日遭外資、自營商同步賣超，外資更賣超超過1萬2千張，但投信買盤穩健，短短五天已買超破萬張；合機則獲外資連三買，買超超過2千張。

電纜股飆漲也成為當沖熱門標的，大亞自3月21日起漲，當時當沖比重只有約兩成，4月9日股價重啟漲勢後，當沖比重開始拉高到4~5成以上，昨日當沖比例更來到67%。華榮也在上周五現沖比出現61%，合機昨日爆出超過8萬張大量，但有高達6萬3千多張都在當沖，當沖比在16日衝高到77%。

大亞為國內四大345Kv線纜生產商之一，訂單穩定，且持續供不應求，預期去年標得的台電161kV及 345kV交連PE電纜標案將於今年至明（2025）年陸續交貨，且台電未來幾年仍將釋出多項線纜相關標案，整體產業展望樂觀。大亞3月營收24.54億元，年減5.26%；累計今年第1季營收67.42億元，年增6.20%。

另外在儲能方面，大亞旗下智璞儲能科技開發100MW E-dReg 儲能系統，台中龍井案場已於今年3月11日正式動土，預估未來每日可提供約20萬度總儲能量，相當於約2萬戶家庭的每日用電量，截至去年已併網13MW，預期至2025年將有136MW儲能案場。

台股 當沖 電纜

延伸閱讀

湖北廢鹽礦洞 變超級充電寶

中興、大亞 挑長天期

全民權證／大同 押價外15％

台泥蘇澳儲能啟用 拿下台電電力交易價最高項目72%比重

相關新聞

國光生奪流感疫苗大單 股價衝上漲停 逾5千人排隊等買

衛福部疾管署今年採購公費流感疫苗數量共688萬劑，國光生16日宣布取得公費四價流感疫苗，得標320萬劑，總金額約7.55億元，國光生17日股價受惠取得流感疫苗，股價衝上漲停27.8元，一舉站上5日線及月線，漲停委買張數逾5千張。

八大公股4月買超逾7千張 大同爆逾21萬張大量鎖漲停

台股17日盤中大漲逾300點，重電股再成為盤面上的熱點，大同（2371）4月以來獲八大公股行庫買超7,540張，17日開...

國際情勢緊張、多項利多加持 軍工族群表現勁揚

中東情勢緊張、先前美國國防團來台，加上520行情的推動，近日軍工股表現強勢，17日在台股反彈的情況下，由和成（1810）...

美國非投等級債券指數報酬 優於投資級公司債指數、公債指數

近年地緣政治帶給投資市場的隨堂考可謂一重接一重，從俄烏戰爭、以巴衝突到最新的伊朗、以色列對峙，在在說明地緣政治風險雖不僅...

重電股成不死鳥 大同盤中爆量亮燈 三雄往漲停邁進

重電股熱度不墜，16日台股大跌後，資金再度回到重電股，大同（2371）盤中成交量衝上第一名，成交量超過14萬張，中興電（...

這檔生技股董事會通過合計配息10元 股息殖利率逾6%

泰博（4736）董事會16日通過去年股利政策，將以盈餘分配現金股利7元、資本公積發放現金股利3元，合計每股配息10元，以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。