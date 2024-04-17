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外資落跑、大盤崩跌台股摜破2萬點…公股行庫逆勢加碼

經濟日報／ 記者王奐敏楊筱筠／台北報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

台股昨（16）日受中東風險升溫、市場預期美國聯準會短期內降息無望衝擊，失望性賣壓大舉出籠，外資與自營商合計大賣近600億元，指數終場大跌547點、收19,901點，不僅摜破月線支撐，2萬點整數大關也告失守，成交量則擴增至5,489億元。

八大公股行庫則大力護持，昨日買超147.3億元，買超金額為史上第三高，也是2022年3月7日史上最大買超163.5億元以來最高。

台股崩跌，金管會昨日出面喊話，雖然亞股中台股跌最多，但不能只看一天，要看長期趨勢，認為台股基本面穩健，金管會將看國際政經變化，適時採取措施。根據金管會統計，台股昨日單日跌幅2.68%，跌幅大於韓股跌2.38%，日股跌1.68%，港股跌1.59%，陸股跌0.66%。

隨國際金融市場氛圍轉趨恐慌，繼周一台股大跌286點後，昨日台股再重挫547點，為18個月來單日最大跌點，呈現連五跌、累計跌894點。盤面上，八大類股全盤盡墨，族群中以AI股跌勢最重，台積電（2330）大跌18元，收788元，聯發科跌55元，收1,055元，在龍頭股領跌下，半導體類股指數跌2.5%，表現弱勢。

千金股族群昨日賣壓沈重，除世芯-KY、M31、創意等三檔逆勢收紅，餘皆下跌，其中尤以川湖跌6%最重，其他如緯穎、祥碩、嘉澤、亞德客-KY、聯發科等均跌逾4%，檔數仍為15檔不變。

三大法人昨天共賣超台股579.5億元，其中外資現貨賣超394.9億元，為史上第27大、今年第三大，期貨淨空單大增5,794口至17,803口，期現貨同步做空；投信買超16.1億元；自營商則賣超達200.7億元，創歷史單日賣超新高紀錄。

新光投信董事長劉坤錫認為，台股昨日「價跌量增」，表示至少有低接的買盤，如果下跌無量，反而更是利空。台新投顧副總經理黃文清分析，接下來觀察PCE與台積電周四法說，市場多半預期基本面正向。

台積電 台股

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