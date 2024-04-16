就市論勢／IP、生技類股 回神

盤勢分析

多殺多賣壓出籠，加權指數重挫，昨（16）日終場跌547點，以19,901點作收。依過往經驗，指數恐慌性急挫，出現短期急速上彈機會頗高。惟加權指數剛爆量跌破月線，行情需要時間整理，因此這段期間不宜持有太高股票比重，適合花時間研究下一波行情的來臨。

回想年初，當時加權指數也持續下跌，台積電1月18日法說會後，拉升加權指數直上新高。時近4月18日台積電法說會，這場法說會可能成為近期市場明燈。市場關注法說會是否調升資本支出計畫，CoWoS先進封裝供需狀況，成為下一波半導體設備股、AI伺服器股能否續強關鍵。

投資建議

預期指數區間整理，等待籌碼沉澱再行布局。

這波鴻家軍受惠輝達GB200 AI伺服器出貨題材，成為新AI受惠族群。這些強勢族群修正後，空手者反而是很好進場機會。IP類股修正一個半月，昨日強勢族群換成IP類股，觀察是否出現止跌回升跡象。

從主要國家公布的4月製造業指數來看，美國及中國製造業指數回到50榮枯線之上，顯示製造業開始擴張。台灣雖未回到50榮枯線之上，但未來六個月展望樂觀，最樂觀的產業為化學暨生技醫療產業。

生技產業指數從去年6~7月整理接近九個月，近月生技指數逐漸走出整理格局。撇除尚未獲利的新藥公司，隱形眼鏡股已經發動，新劑型新藥股價轉強，醫療美容通路股營運落底回升，預期第2季相關生技類股營運有機會優於去年同期。

航太軍工類股同樣也是可以關注族群，中東衝突事件頻傳，航太軍工訂單持續暢旺，能見度長，近期股價開始轉強，評價並不高，可以留意。