快訊

鮑爾說利率不變 史指收黑、道瓊漲63點中止六連跌

創意獲大摩力挺 逆勢轉強

經濟日報／ 記者楊淨淳／台北報導

創意（3443）股價3月以來已下跌逾兩成，摩根士丹利（大摩）認為，創意股價回調，使得其短期估值更具吸引力，看好其未來15天內股價必漲，重申「優於大盤」評等，目標價1,600元。創意昨（16）日反彈勁揚，在大盤重挫下，逆勢繳出2.1%漲幅，以上漲25元至1,185元作收。

美國IC設計大廠邁威爾（Marvell）在4月初的AI Day期間宣布其客製化晶片業務第三個超大規模客戶，大摩表示，該客戶很可能是微軟，投資者擔心邁威爾的新項目，可能意味一直為微軟Maia 5奈米ASIC晶片提供製造服務的創意，失去為微軟Maia的3奈米ASIC晶片提供製造服務的機會。

不過，大摩不認為邁威爾贏得的AI ASIC項目是針對微軟3奈米Maia的項目，因為根據代工廠供應鏈檢查表明，3奈米Maia晶片的設計目標是2025年下半年生產，不是邁威爾提到的2026年。

微軟 晶片

延伸閱讀

大摩重申「優於大盤」看好創意15天內股價必漲

四外資看大立光：第1季毛利率下滑符合預期 第2季起將好轉

獲得微軟支持！OpenAI亞洲首座據點 竟落腳「這國家」

華為新筆電現英特爾晶片 美議員跳腳批「華府最大謎團」

相關新聞

外資落跑、大盤崩跌台股摜破2萬點…公股行庫逆勢加碼

台股昨（16）日受中東風險升溫、市場預期美國聯準會短期內降息無望衝擊，失望性賣壓大舉出籠，外資與自營商合計大賣近600億...

國泰三檔 ETF 明天除息

5月即將迎來報稅季，投資人密切關注多家投信的ETF配息公告，國泰投信官網昨（16）日已公告旗下多檔即將於本月除息的ETF...

創意獲大摩力挺 逆勢轉強

創意（3443）股價3月以來已下跌逾兩成，摩根士丹利（大摩）認為，創意股價回調，使得其短期估值更具吸引力，看好其未來15...

就市論勢／IP、生技類股 回神

多殺多賣壓出籠，加權指數重挫，昨（16）日終場跌547點，以19,901點作收。依過往經驗，指數恐慌性急挫，出現短期急速上彈機會頗高。惟加權指數剛爆量跌破月線，行情需要時間整理，因此這段期間不宜持有太高股票比重，適合花時間研究下一波行情的來臨。

今日最夯股／安國抗跌股價逆勢漲6% 法人看旺全年營運

股市瞬息萬變，標的五花八門，哪一檔個股是每天市場最關注的人氣指標及話題，請看經濟日報每日精選的今日最夯股。

今日最夯股／銅、鐵有價材價格看漲 綠電股價創近1年高

股市瞬息萬變，標的五花八門，哪一檔個股是每天市場最關注的人氣指標及話題，請看經濟日報每日精選的今日最夯股。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。