創意獲大摩力挺 逆勢轉強

創意（3443）股價3月以來已下跌逾兩成，摩根士丹利（大摩）認為，創意股價回調，使得其短期估值更具吸引力，看好其未來15天內股價必漲，重申「優於大盤」評等，目標價1,600元。創意昨（16）日反彈勁揚，在大盤重挫下，逆勢繳出2.1%漲幅，以上漲25元至1,185元作收。

美國IC設計大廠邁威爾（Marvell）在4月初的AI Day期間宣布其客製化晶片業務第三個超大規模客戶，大摩表示，該客戶很可能是微軟，投資者擔心邁威爾的新項目，可能意味一直為微軟Maia 5奈米ASIC晶片提供製造服務的創意，失去為微軟Maia的3奈米ASIC晶片提供製造服務的機會。

不過，大摩不認為邁威爾贏得的AI ASIC項目是針對微軟3奈米Maia的項目，因為根據代工廠供應鏈檢查表明，3奈米Maia晶片的設計目標是2025年下半年生產，不是邁威爾提到的2026年。