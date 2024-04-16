股匯雙殺！2大金控首席經濟學家這樣看 留意1關鍵數據

中東緊張局勢緊張，導致地緣政治風險升溫，推動市場避險情緒，美股領跌之下，台股16日急跌摜破兩萬點大關，盤中最低19,844.54點，一度挫逾500點，新台幣兌美元盤中摜破32.5元重要心理關卡，創近8年最低紀錄。對此，富邦金首席經濟學家羅瑋、台新金首席經濟學家李鎮宇分析未來金融市場走勢。

富邦金首席經濟學家羅瑋指出，伊朗對以色列發動攻擊，引發國際關注，但由於伊朗有事先告知且暗示這可能是一次性攻擊，如今就要觀察以色列是否採取後續反擊動作，若沒有進一步升溫，國際油價就會在現在位置上下波動，而金價則因國際情勢不確定性仍高，加上新興市場央行持續增持黃金作為外匯準備，不排除金價持續上升，目前內部預估到年底前有望上看每盎司2500美元。

由於美國3月零售額增幅超過預期，且前一個月的零售額被修高，市場也加深美國聯準會（Fed）6月不可能降息、且降息幅度恐進一步縮減的想法，造成美元強升，美股美債下跌，但羅瑋表示，台股4月的下跌是在預期之中的，當首季財報數據公布之後，金融市場會回歸基本面，並出現一波的修正，同時也有漲多拉回的意味。

台新金首席經濟學家李鎮宇指出，中東情勢需等到齋戒月過後才明朗，其實主軸並非伊朗，因為伊朗此次攻擊以色列是為彰顯中東老大地位的意圖較為濃厚，真正需要關注的是以色列將就加薩走廊軍事行動盡快召集兩個後備旅，引發外界疑慮。

市場另一個擔憂的是「美國經濟太強」，原本市場預計聯準會將於6月開始降息，全年共降息3次，但因美國經濟指標強勁，甚至瑞銀預測美國央行恐會再次升息，並預測聯邦資金利率到明年可能達到6.5%。

對此，李鎮宇分析，應不至於會再次升息，但仍需關注6、7月Fed主席鮑爾的談話，是否會減少降息次數，大格局不會改變，只有有一個關鍵數據要留意，那就是3月份美國核心個人消費支出 （PCE）數據，將牽動Fed決策。至於部分民眾擔心重演1970年代停滯性通膨，但李鎮宇認為應該不會出現，民眾不用太過恐慌。