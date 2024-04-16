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生醫業回溫 大秀業績

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

臺灣證券交易所與永豐金證券近期合作舉辦一連五日的生技醫療產業主題式業績發表會，吸引保瑞（6472）、藥華藥、美時等11家公司參加，為近期生技產業最大盛事，成功提高上市生技股的市場能見度。

11家公司除上述三家外，還包括：佐登-KY、麗豐-KY、金萬林-創、晶碩、沛爾生醫-創、華安、寶齡富錦及台耀等。

證交所同時安排發表會中，由工研院產科國際所就2024年藥物市場與趨勢進行專題演講。

工研院產科國際所研究經理游佩芬表示，疫後整體處方藥市場逐漸恢復至疫情前之穩定成長狀態，2028年預估市場規模可達1.5兆美元，五年複合成長率為7.3%。其中，生物製劑2022年占整體藥品市場比重已達37%，2028年可達到41%。未來整體藥物市場將可透過利用AI加速開發、創新機制療法及合併多標靶之肥胖治療等機會持續成長。

佐登公司總經理陳佳琦表示，生活美容事業因新冠疫情完全解封，2023年會員回店率及新客人數已逐步回到疫情前水準，惟2024年中國消費成長預估將持續放緩，因此整體消費保守；而輕醫美事業因中國市場規模較大，且近期中國嚴查非法醫療美容，有助於合規機構健康發展，成長可期。未來展望於觀光工廠經營可持續保持高來客數，同時爭取國際ODM訂單及擴展國際經銷，使公司能持續穩健成長。

保瑞發言人陳世民表示，2023年營收較去年大幅成長，其中全球CDMO業務較去年同期成長12%，除產品品質外，提供客戶一站式服務並以客戶導向成立專案辦公室，並能精準控制生產成本都是公司競爭優勢所在，未來也將持續強化全球產能布局以累積競爭利基。

藥華藥公司執行長林國鐘表示，旗下產品Ropeg為首次FDA核准用以治療真性紅血球增生症之干擾素，受惠於取得多國藥證，公司已於2023年下半年開始單季轉虧為盈，未來三至五年內將拓展至骨髓增生性腫瘤（MPN）的其他適應症，並逐步將治療市場擴展到實體腫瘤。

沛爾生醫董事長林成龍表示，B細胞淋巴癌第一期臨床試驗已完成，目前進行臨床二期，相關CAR-T臨床生產製程較短且產出品質佳，並已申請專利權保護。

生技產業 藥華藥

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