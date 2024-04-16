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兩因素攪局台股重挫跌破2萬點 法人看好這七大族群

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照
台股示意圖。圖／聯合報系資料照

中東地緣政治升溫加上美國最新零售銷售數據優於預期，降息預期再度延後，影響多方投資情緒，不僅美股周一下挫，亞股16日也是一片慘澹，台股重挫547.81點，為2022年10月12日以來單日最大跌點，也是台股史上第12大跌點，跌幅達2.68%，大盤指數直接跌落2萬點之下，終場收在19,901.96點。

PGIM保德信新世紀基金經理人廖炳焜指出，今日不僅台股下跌，匯市也弱勢，但值得留意的是，目前盤面並沒有出現恐慌氣氛，且分析美國與台灣的經濟基本面仍相當強健，以總經面的角度來看並不存在股市大幅修正的條件，雖然短線指數跌破2萬點，預期3月8日低點為這波拉回的強勁支撐，只要不跌破多方仍佔優勢。

廖炳焜認為，在短期技術指標轉弱、中長期多頭格局未變的前提下，市場在等待18日的晶圓龍頭大廠台積電（2330）法說會釋出激勵多方的正面訊息，但近期仍須留意中東情勢發展，中長線則需持續觀察美國大選、美中競爭、經濟動能趨緩等議題。

在選股上，廖炳焜建議，AI仍是電子業2024年最大成長題材，宜擇優聚焦半導體供應鏈、AI相關族群、記憶體相關、IP、網通衛星、產業復甦及跌深回升股等。

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