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台股跌破2萬點…是「超棒的考驗」？ 專家：100特價變95元但價值沒變
跌破20000點時，在想什麼呢？
中東地區的戰事升溫，股票市場便找到下跌理由，昨天早上還在說軍工股受惠戰爭，今天戰爭繼續升溫軍工股反而都是下跌。
所以說啦！股票市場大多時間裡，都是在找上漲跟下跌的理由，至於是不是真的不重要，反正當下說的通就好。
今天盤中加權指數一舉灌破20000點，股市高漲的熱情就開始出現降溫的現象，我覺得這是超棒的考驗，投資只有在下跌的時候，才是直面自己的真心。
是短期看好市場的投機份子，還是真心看好題材長期發展的投資人，為什麼這樣說呢？
下跌就是降低成本的機會出現：
假如一檔個股/產品，原本的價格是每股100元好了，在100元的時候有點難下手，今天遇到市場先生驚慌失措，提出優惠報價「今天只要每股95元」...
請問公司變了嗎？沒變
請問題材變了嗎？沒變
但是價格變便宜了；為什麼你反而怕了嗎？不就是打假球的具體表現嗎？
而股市熱絡時，人人都說是長期投資人，說穿了只是想賣在最高點的投機份子，只有在下跌的時候，才能看出真心。
你是玩真的還是玩假的？下跌正是市場對你的靈魂拷問。
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