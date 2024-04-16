台股盤中大跌逾五百點 金銅股閃亮亮 佳龍攻上漲停板

台股16日開低走低，盤中一度大跌逾500點，超過1,500家股票都下跌，但金銅股卻表現強勢，相對其他族群抗跌，其中佳龍（9955）創十年新高，股價盤中強鎖漲停，攻上35.1元，廢家電與廢資訊物品處理廠綠電（8440）也大漲逾6%，第一銅（2009）、金益鼎（8390）漲幅1~2%。

倫敦金屬交易所（LME）的銅期貨價格在4/15來到每噸9,477美元，美銀預測銅價在第4季時可漲至每噸10,250美元，比先前的預估上調8%，主因世界正推行電動車與其他綠能措施，加上礦山資本成本上升、銅供應量減少，銅已陷入供應危機，預計到2026年，銅的市場供給缺口將達到74.3萬噸。

金價自二月底以來一路走高，黃金現貨價格15日漲至每英兩2,383.34美元，高盛上調原先預期的年底黃金價格，由每英兩2,300美元提高至2,700美元。高盛指出，金價大漲主要是由新興市場國家的中央銀行所購買，以及亞洲市場零售買盤貢獻。

由於黃金、銅價看漲，從廢電器、廢資訊產品回收提取貴金屬的公司也跟著受惠，佳龍營收占比貴金屬材料占56.2%、貴金屬(金鹽)占 39%，今股價向上跳空開出，急拉至漲停板，成交量破萬張，有超過八千張買單排隊等著買。

綠電主要處理廢家電和廢資訊物品如廢主機、廢顯示器、廢筆記型電腦等，2022年廢資訊物品全國處理量為309萬台，該公司處理實績為66萬台，市占約21.36%。綠電以43.05元開紅，一度拉升至47元，盤中強漲逾6%。