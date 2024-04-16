台股重挫逾500點 IC 設計逆勢回神 這檔盤中逼近漲停

受到國際情勢不穩定，美股四大指數昨日全數收黑，台積電ADR下跌1.67%，連帶影響台股16日重挫，盤中下跌超過500點，但高價IP股逆勢回神，M31（6643）盤中大漲9%，股后世芯-KY（3661）也上漲超過半根停板，創意（3443）盤中漲幅逾3%。

南華早報報導，伊朗日前空襲以色列報復國防軍月初襲擊伊朗外館，國際社會紛紛對德黑蘭當局冒險挑起地區爭端予以譴責。不過以色列駐中國大使館公使瓦克斯（Yuval Waks）15日表達以色列不滿中國對伊朗襲以的回應，喊話中國外交部提出「更強烈譴責」。

美股周一收黑，標普500指數下跌61.59點，跌幅1.2%，收5,061.82點，跌破5,100點關卡；道瓊工業指數下跌248.13點，跌幅0.7%，收37,735.11點；那斯達克綜合指數大跌290.07點，跌幅1.8%，收15,885.02點；費城半導體指數收跌1.4%。

台積電ADR周一下跌1.7%，收在140.14美元，較台北交易溢價12.6%，台積電（2330）早盤以802元開出，下跌4元，早盤開低後走低，一度下滑至786元，下跌20元，市值挑戰20兆元關卡，影響大盤指數超過百點。

除高價IP股以外，中小型IP也表現逆勢上漲，凌陽盤中上漲5%，愛普*、達發漲幅逾2%，智原、鼎芯漲幅逾1%，其餘矽統、威盛等也都呈現上漲之姿。