快訊

容易被騙3星座！金牛被熟人害、雙魚同情心氾濫、「他」自認聰明好騙TOP1

113會考社會科／國際要聞、公民時事全收錄 最新命題趨勢、模擬考古題一次看

「唐鳳不是當官的料」知情人士曝黃彥男任數位部長 No.1任務

台股重挫逾500點 IC 設計逆勢回神 這檔盤中逼近漲停

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導
台股示意圖。（本報系資料照）
台股示意圖。（本報系資料照）

受到國際情勢不穩定，美股四大指數昨日全數收黑，台積電ADR下跌1.67%，連帶影響台股16日重挫，盤中下跌超過500點，但高價IP股逆勢回神，M31（6643）盤中大漲9%，股后世芯-KY（3661）也上漲超過半根停板，創意（3443）盤中漲幅逾3%。

南華早報報導，伊朗日前空襲以色列報復國防軍月初襲擊伊朗外館，國際社會紛紛對德黑蘭當局冒險挑起地區爭端予以譴責。不過以色列駐中國大使館公使瓦克斯（Yuval Waks）15日表達以色列不滿中國對伊朗襲以的回應，喊話中國外交部提出「更強烈譴責」。

美股周一收黑，標普500指數下跌61.59點，跌幅1.2%，收5,061.82點，跌破5,100點關卡；道瓊工業指數下跌248.13點，跌幅0.7%，收37,735.11點；那斯達克綜合指數大跌290.07點，跌幅1.8%，收15,885.02點；費城半導體指數收跌1.4%。

台積電ADR周一下跌1.7%，收在140.14美元，較台北交易溢價12.6%，台積電（2330）早盤以802元開出，下跌4元，早盤開低後走低，一度下滑至786元，下跌20元，市值挑戰20兆元關卡，影響大盤指數超過百點。

除高價IP股以外，中小型IP也表現逆勢上漲，凌陽盤中上漲5%，愛普*、達發漲幅逾2%，智原、鼎芯漲幅逾1%，其餘矽統、威盛等也都呈現上漲之姿。

伊朗 台股

延伸閱讀

IAEA憂以色列報復 恐鎖定伊朗核子設施

外資賣亞股 台股失血

以色列遭伊朗攻擊 蔡總統關切並譴責破壞和平

外資狙擊高股息ETF 法人：短線中東緊張干擾台股

相關新聞

台股盤中大跌逾五百點 金銅股閃亮亮 佳龍攻上漲停板

台股16日開低走低，盤中一度大跌逾500點，超過1,500家股票都下跌，但金銅股卻表現強勢，相對其他族群抗跌，其中佳龍（...

隨時做好持股市值回撤30％心理準備！ 專家：翻滾20年仍沒低買高賣的智慧

過去多年來，不管每年持股的市值增值了多少，我都有市值可能會回撤30%的心理準備。

台股重挫逾500點 IC 設計逆勢回神 這檔盤中逼近漲停

受到國際情勢不穩定，美股四大指數昨日全數收黑，台積電ADR下跌1.67%，連帶影響台股16日重挫，盤中下跌超過500點，...

台股盤中重挫逾500點 法人曝靜待兩買點訊號浮現

中東緊張情勢未解，美股周一收黑，台股今（16）日開低走低，盤中重挫逾500點，失守2萬點，權值股跌勢沈重，法人認為，戰爭...

近18個月來單日最大跌幅！台股急跌摜破兩萬點大關 市場關注七大族群

一年半首見台股急跌！台股16日急跌摜破兩萬點大關，盤中最低19,922.77點，一度挫逾500點，超過80%的個股走弱。...

台積電跌破800元關 盤中大跌拖累大盤指數約百點

美股周一下跌作收，台積電ADR下跌1.7%，台股16日開低走低，盤中大跌逾300點，台積電（2330）也是開低走低，早盤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。