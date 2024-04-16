台積電跌破800元關 盤中大跌拖累大盤指數約百點

美股周一下跌作收，台積電ADR下跌1.7%，台股16日開低走低，盤中大跌逾300點，台積電（2330）也是開低走低，早盤失守800元關卡，一度下滑至791元，下跌15元，盤中跌幅逾1%，影響大盤指數約在百點上下，市值再往下縮水。

美股周一收黑，標普500指數下跌61.59點，跌幅1.2%，收5,061.82點，跌破5,100點關卡；道瓊工業指數下跌248.13點，跌幅0.7%，收37,735.11點；那斯達克綜合指數大跌290.07點，跌幅1.8%，收15,885.02點；費城半導體指數收跌1.4%。

台股早盤以20,365.11點開出，下跌84.66點，早盤跌幅擴大，一度下滑至20,050.63點，重挫399.14點，失守月線，逼近2萬點關卡，盤中大跌逾300點；台積電及權值股跌勢沈重，重電股也是下跌，盤面上由軍工股、綠能跟重金屬漲價概念股表現較撐盤。

台積電ADR周一下跌1.7%，收在140.14美元，較台北交易溢價12.6%，台積電早盤以802元開出，下跌4元，早盤開低後走低，一度下滑至791元，下跌15元，跌幅1.86%，市值縮水3,890億元，下滑至20.51兆元，盤中跌幅略減，影大盤指數約百點上下。