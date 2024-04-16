台股早盤跌逾兩百點摜破月線 台積電開跌4元、盤中失守800元

台股16日開盤指數為20,365.11點，下跌84.66點，早盤跌幅擴大重挫逾200點。台積電（2330）開盤價為802元，下跌4元，盤中跌破800元。

群益投顧表示，從整體環境推估，大盤短線破月線或見弱勢抵抗，惟進一步回測季線風險仍偏高。台股此波明顯強勢於美股，折射台股(特定權值股)獲國際熱錢青睞態勢；惟相關態勢從4月10日外資大舉建倉期貨空單後，氛圍上漸顯台股相對美股基期偏高轉趨受關注。

美股財報周震盪，估財報周前期、這一、二周仍相對承壓下，台股高基期股震盪壓力續升；建議非電題材股擇強守技術面短線應對。

操作題材可留意：

1.奧運商機概念股─2024年巴黎奧運將於7月底登場，由於今年是疫情後的第一場奧運，對相關奧運商機受惠產業的挹注，備受市場期待。奧運商機受惠產業中，製鞋、自行車相關個股，多數仍呈現相對盤勢強勢態勢。

2.熱門電子題材─「AI」相關雖係電子產業主流趨勢，只是在漲多評價壓力下，個別概念股強弱分歧持續拉大，現,階段僅宜以題材加分視之。短線電子產業聚焦台積電(2330)在獲得美國政府補助後，是否如市場預期調高資本支出，以及調幅是否令市場驚豔。

周一（15日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為37,735.11點，下跌248.13點、跌幅0.65%，S&P500指數下跌1.2%，那斯達克指數下跌1.79%，費半指數下跌1.39%。台積電ADR下跌1.7%，收在140.14美元，較台北交易溢價12.6%。

美國零售銷售太好反而強化美國聯準會（Fed）不急於降息的預期心理，導致美債殖利率急升，投資人也擔心伊朗和以色列之間地緣政治緊張局勢加劇。美國10年期公債殖利率周一收在 4.627%，高於上周五的 4.499%，尚低於去年 10 月達到約 5% 的水準。特斯拉(Tesla)股價下跌 5.6%，這家電動車製造商計劃在全球裁員10%以上。蘋果下跌2.2%，IDC的數據顯示，蘋果2024年第1季的智慧手機出貨量下降約10%。

三大法人周一集中市場合計賣超278.7億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超349.2億元，投信買超27.5億元，自營商（自行買賣）賣超23.4億元，自營商（避險）賣超74.5億元。

統一期貨說，檢視選擇權金流，外資布局1.26億元偏空部位，自營商則布局0.38億元偏空部位。外資賣權加碼金額大於買權減碼金額，導致淨偏多部位大減並小幅翻空至0.31億元，若周三結算後買權送結算，而持有賣權留倉，導致偏空部位擴大，將不利台指後市表現。

選擇權未平倉部分，4月月選賣權最大未平倉仍為20,500點，買權最大未平倉仍為21,000點，最大OI區間中性。期貨方面，外資夜盤大幅加碼6,171口空單，日盤則加碼1,118口空單，未平倉淨空單大增至-19,740口；十大特定法人大幅加碼5,883口空單至-14,729口。外資上周五夜盤大額做空，昨日未見大額空單回補並加碼空單，故以延續性空單解讀，周三壓低結算機率大增。

後觀察結算日當天，外資能否將8,000以上的大額空單結算，則有望複製3月壓低結算後，止跌回升行情；若否則留意台指續跌行情。 十大特法大幅加碼空單，偏空看待。

台指昨日在美股財報利空，與降息預期大幅延後的利空效應發酵下，跌破五日線、十日線，結束短多趨勢。今日留意下彎五日線是否將成為蓋頭反壓，進而續跌向下測試月線。外資期、權、現貨同步偏空的背景下，台指恐出現顯著的拉回行情，不排除回測2萬整數關卡的可能，關注台積電周四法說會能否釋出利多力挽頹勢。