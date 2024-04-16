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台積電遭拋售萬張、公股急護盤 18日法說將牽動 AI 行情

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
台積電。記者吳康瑋／攝影
台積電。記者吳康瑋／攝影

台股15日遭外資大舉拋售，拖累電子和重電及AI族群走勢衰退，而台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）、廣達（2382）等前四大市值的公司，也全數收黑。而台積電昨日下跌12元、不僅失守5日線，連同市值也大幅縮水，減少至20兆9,036億元。而台積電將於18日召開法說，預計將牽動有關AI伺服器、半導體設備製造、測試等業者股價，提醒投資人須多加留意。

台股15日跳空開低，而晶圓代工龍頭台積電也遭空頭大舉來襲，早盤以804元開低後，賣壓湧現、股價震盪走跌，盤中最低一度摔至803元，終場跌幅收斂、不過仍下跌12元、收806元無奈仍失守5日線。面對股價遭遇空襲，八大公股行庫券商也急忙出手護盤，將台積電、聯發科等大廠作為主要買超標的，以國家隊之姿砸87億元緊急護盤，總算成功的救場。

台積電近年已多次公開按讚有關AI產線的需求，並直言，各家半導體廠都會運用AI來加速新技術的研發，半導體技術的競爭都受AI影響，並且無論是手機、PC，都會放進AI模型或是裝進NPU，藉此來加強競爭，需要愈來愈大的算力和更高的能源效率，也因此客戶對先進製程的需求，也跟著愈來愈強勁。

並且台積電內部也喊話，看好隨著AI需求不斷水漲船高，其所搭載的高階晶片需求也將持續增長，並大膽預測今(2024)年營收有望成長超過20%。而台積電將於本週四（4月18日）召開法說會，屆時將公布第一季財報，以及第二季展望，外界看好在高效能雲端運算需求帶動下，後續營運表現有望再創歷史同期新高。而昨日台積電雖遭外資賣超1.18萬張，投信、自營商卻同步自賣轉買，引發各界關注。

台積電。記者吳康瑋／攝影
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