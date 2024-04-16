最後買進日快到了 力特牛排煎鍋等逾十家股東會紀念品超值

股東會旺季即將到來，公司要贈送股東什麼紀念品又成為話題，其中，17日是最後一天買進日才可具備股東身分的公司中，力特（3051）15日收盤價37.45元，送出的牛排煎鍋最為超值；其他如威健（3033）等十餘家公司股東會紀念品也相當受歡迎。

本周三(17日)為股票最後買進日才可完成過戶而成為股東的公司中，力特、威健、全科（3209）及廣積（8050）等超過十家的紀念品相對受到投資人歡迎，中美晶（5483）股價一股超過200元，送出股東會紀念品為日式砂鍋也是誠意十足；威健股價一股32.9元，股東會紀念品為柴語錄玻璃保鮮盒/瓶組也相當超值；全科（3209）股價一股為34.5元，可拿到康寧餐盤也不錯。

股務代理券商表示，投資人可買一股成為股東而領到股東會紀念品，但一定要在最後買進日或之前買進，並完成過戶，後續要針對股東會議完成電子投票，再依規定時間攜帶相關文件到指定地點領取股東會紀念品。