台股遭空襲國家隊護盤 公股券商砸87億元救援

中東局勢緊張，嚇壞外資大賣超，台股昨（15）日重挫286點，收在20,449點，一口氣摜破5日、10日線，主要賣盤來自外資賣超278.7億元，寫今年第三大賣超；不過，公股券商急進場阻跌，買超金額87億元為今年第二大。

群益投顧董事長蔡明彥、統一投顧董事長黎方國認為，大盤雖然跌破短期各均線，但仍未轉空，只要不爆發戰爭，市場終將回歸基本面，預期2萬點仍有強勁支撐，暫時視之為整理格局，後市仍看國際局勢演變及台積電（2330）法說而定。

台股觀察重點與後市展望 圖／經濟日報提供

受以色列、伊朗衝突升溫影響，美股四大指數上周五全面下跌，台股昨日跳空開低，一路震盪下行，加權指數終場大跌286點，收在20,449點當日最低點，跌幅1.3%，在主要亞股中，跌幅僅次於菲律賓，成交量比前一日微減0.2%，為4,884億元。櫃買指數同樣收黑且跌勢更重，跌3.93點，收252.5點。

不過，台股加權指數今年來仍有14%的漲幅，居新興亞股第一，在全球主要股市也是名列前茅。以新興亞股來說，外資今年來對台股買超金額僅次於南韓，但昨日賣超278.7億元，連四賣，為三個月來最大賣超，金額為今年第三高；投信昨天買超27.5億元，連二買；自營商賣超98億元，連三賣。三大法人昨日合計賣超349.2億元。

八大公股行庫券商昨日由賣轉買超87億元，且金額為今年第二大，僅次於1月17日的132億元；買超標的主要為台積電、復華台灣科技優息、華城、中興電、聯發科等。

盤面上，主要類股指數跌多漲少，台積電跌12元，收806元，電子類股成交比重下滑至52.6%，為去年5月4日以來最低；電子族群中以零組件類股指數跌3%最重，其次是電腦類股指數跌1.9%；非電族群則以電機機械、生技、紡織股跌幅較大，重電族群漲多拉回，但電器電纜、油電燃氣、橡膠等逆勢收小紅，軍工概念股也走強。