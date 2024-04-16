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台股大戶、中實戶回流 ETF熱賣效應 散戶大增至487萬人

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
台股。 （聯合報系資料庫）
台股。 （聯合報系資料庫）

受惠AI狂潮、半導體景氣邁向復甦，台股今年首季量價齊揚，並站上2萬點新里程碑，人氣同步大增。臺灣證券交易所昨（15）日公布，首季大戶、中實戶交易人數均較前一季增加，分別達3,216人、2萬6,267人。

另一方面，隨著統一台灣高息動能ETF、元大臺灣價值高息ETF高股息ETF接連募集，散戶投資人以「螞蟻雄兵」之姿積極進場，首季散戶交易人數大幅攀升至487萬9,506人，是有統計以來歷史新高紀錄。

大戶、中實戶、散戶交易人數 圖／經濟日報提供
大戶、中實戶、散戶交易人數 圖／經濟日報提供

台股首季牛氣沖天，各路資金進場意願提高，以證券商承作定期定額投資金額來看，今年3月挾農曆春節扣款遞延效應，攀升至118億2,187萬元歷史高峰，儼然已經成為股市不可或缺的穩定力量。

雖然美國聯準會（Fed）啟動降息循環時間點不定，但隨輝達（NVIDIA）、微軟等AI指標股持續走強，市場看好台積電評價提升行情，台股首季在總統大選後上演破底翻走勢，並於3月下旬站上2萬點，交投火熱，帶動成交量大多維持在3,000億元至4,000億元。

證交所統計，交易金額逾5億元的市場大戶，首季交易人數增至3,216人，季增243人或8.1%，重返3,000人大關以上，是有統計以來第五高，居2021年第2季、2021年第3季、2021年第4季、2023年第3季之後。

單季交易金額1億元至5億元間的中實戶，首季交易人數同步回升至2萬6,267人，季增2,663人或11.2%，是有統計以來第六高。

隨大盤指數來到高檔，操作難度明顯增加，3月當沖成交值占比由2月的34.94%降至34.61%，平均每日當沖戶數由前一月的10萬8,332戶增至12萬5,317戶。

證交所資料顯示，3月成交量周轉率由2月的5.83%，大幅攀升至11.76%；3月ETF成交值占比由2月的5.84%回升至6.61%；3月自然人、外資成交值比重各為55.24%、32.36%；3月有交易戶數411萬88戶，較2月增加101萬6,430戶。


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