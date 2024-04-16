就市論勢／軍工、航太、電信 利多

盤勢分析

美國3月消費者物價指數為3.5%，高於市場預期的3.4%後，這0.1%的高於預期代表著降息時程持續往後移動，美股就開始出現明顯的震盪走勢。

上周市場再度出現非常大幅度的反彈與修正走勢，尤其在上周五美股開始反應中東潛在的進一步軍事衝突，因此出現較明顯的修正，這是還沒有結束的俄烏衝突之後進一步增加的新的區域衝突，也就是全球金融市場與總體經濟雙重的壓制在區域衝突可能引發的進一步通膨升高。

美國10年公債10日已經直接衝到4.5%以上，而且持續收在4.5%以上，主要彰顯美國20年以上公債的iShares TLT ETF今年至今大跌9.31%。顯示今年公債投資大幅度呈現虧損，甚至與去年低點也沒有太大的距離，可謂短線反應非常激烈。

國際油價大幅度反彈與黃金價格創新高，比特幣7萬美元以上高價，其實也部分提前反應了可能進一步發生的區域衝突，因為在歷史上美元、油價、黃金、糧食價格同步走高正是新產生或擴大區域衝突的前行參考指標。

投資建議

區域衝突擴大在初期股市預計出現較明顯的拉回與震盪走勢，加上原本的第2季為電子傳統淡季，因此建議在部分子產業出現漲多拉回之際，可以部分減碼或者維持較高的現金比重，等待第2季較好的進場點。

整體而言，對於今年股市仍是看多，主因今年台股上市公司整體獲利預估成長兩成以上預計機率很高，其中晶圓代工龍頭的樂觀展望預計持續帶動台股動能持續。

另外短期看好軍工、航太與相對避險使用的電信、塑化為主要可以著墨類股，主因看好台灣軍工與航太產業受惠於區域衝突產生的相關產品與服務需求外，台灣的軍工、航太產業代工能力其實很強，是一個台灣積極成長的子產業，自去年以來歐洲與美洲陸續有新訂單給予台灣相關業者，預計這個成長趨勢將在今後兩三年持續發酵。

在具有避險功能的電信類股與基期很低的塑化類股也是另一個選項。在電信股上，看好因為5G與蘋果新手機帶動的每戶平均用營收（ARPU）的持續向上提升；塑化產業則看到低基期的獲利反轉機會與油價反彈帶來的毛利率提升機會。