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台指期面臨窄基指數魔咒 證交所4招孕育台股護國群山

中央社／ 台北15日電

台積電目前占台股權重超過3成，為解決個股或產業發展過度集中問題，證交所為了引領台灣產業能夠更多元發展，今天提出4大面向，要孕育台股護國群山，進而推升台灣資本市場價值。

證交所副總兼發言人陳麗卿今天表示，目前台積電占台股權重高達32%，但大型企業市值占比較大並非台灣資本市場獨有的現象，以韓股為例，三星的市值占比達33%，比台積電還要高。

台積電占台股權重偏高，堪稱一個人的武林，但台指期首先要面對的就是「窄基指數」的緊箍咒。根據美國商品交易法（CEA）規定，美國散戶或機構投資人投資海外指數期貨，若單一成份股占整體指數權重連續3個月中有超過45個交易日逾30%，會被認定為是窄基指數期貨，美國境內投資人包括法人機構，不得交易窄基指數期貨。

台指期於2021年4月至2022年10月間，就曾被列入窄基指數，期間台股從超過17000萬點，最低跌到12000多點。此次因為台積電股價大漲，相關台指期貨可能再度面臨窄基指數限制，引發市場高度關注。對此，證交所主管解釋，窄基指數影響僅限期貨，對現貨市場影響不大，先前窄基指數期間台股回檔，主要與疫情關連度較大。

不過陳麗卿也坦承，產業發展集中是優勢也是風險，為了引領台灣產業能夠更多元發展，證交所今天提出增加產業鏈連結、引導多元產業發展、強化國內外引資效能，和優化投資人關係等4大面向，希望助力國內資本市場產業健全及均衡發展，進而推升台灣資本市場價值。

證交所鎖定綠能、數位和生技等3大新經濟產業，希望透過一般板及創新板的雙引擎力量，引導產業更多元發展，上述3大新經濟產業目前占台股市值比重僅1.4%，證交會最新擘劃下一個10年目標，希望到2035年占比要提高到10%以上。

台積電 台股 期貨

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