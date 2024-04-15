外資狙擊高股息ETF 法人：短線中東緊張干擾台股

中東局勢緊張，台股今天大跌286點收20449點，失守短均線，重電族群震盪成交投重心，外資淨空單大增至17803口，外資在現貨市場也賣超近268億元，高股息ETF成外資狙擊標的，外資也連4日賣超台積電。

法人分析，短線台股難免受中東緊張局勢干擾，若以色列和伊朗衝突在可控範圍，對台股影響也可限於短期，後市關注以色列和伊朗衝突是否擴大，國際油價和金價是否持續高漲，18日台積電法說會也是觀察重點。

中東局勢緊張，市場高度關注伊朗和以色列衝突進展，亞洲主要股市今天下挫，台股受累開低走低，接連跌破5日線約20700點和10日線約20524點短均線，失守20500點。

終場台股收今天最低20449.77點，大跌286.80點，成交值新台幣4783.16億元，加計盤後4863.47億元，電子、重電族群、人工智慧（AI）概念股、股價超過千元的高價股、以及中小型股紛紛下挫，僅電纜、油氣等逆勢勁揚。

觀察個股成交值，根據台灣證券交易所統計，台積電仍位居今天台股個股第1，成交值326.48億元，重電族群成交投重心，中興電成交值262.65億元位居第2，亞力、大同、華城等成交值均破百億元，位居今天個股成交值前6大。

中興電、亞力、大同、華城這4檔重電族群成交值合計約734.5億元，占台股今天成交值比重突破15%，若加上士電今天成交值73.3億元，5檔重電股成交值近807.8億元，占台股比重逼近17%。

在台指期淨部位，三大法人今天淨空單增加5040口至13409口，其中外資淨空單增加5794口至17803口。

三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超338.53億元，其中自營商賣超98.03億元，投信買超27.41億元，外資及陸資賣超267.91億元。

觀察外資買賣超個股動向，元大滬深300正2 ETF成為外資青睞首要標的，外資買超近3.01萬張，這也是外資今天唯一買超逾萬張的股票。

相較之下，外資今天大幅調節00929復華台灣科技優息ETF、00878國泰永續高股息ETF、聯電、華邦電、00939統一台灣高息動能ETF、燿華、00940元大台灣價值高息ETF、華榮、東元、台積電、中興電、華新等，均超過萬張。

其中外資今天大賣00929 ETF近5.52萬張排名第1，賣超00878 ETF約3.02萬張排名第2，外資今天調節台積電1.18萬張，外資連4個交易日賣超台積電。

台新投顧副總經理黃文清接受記者電訪分析，台股今天盤面下挫，反映中東局勢緊張影響，不過軍工、電纜等題材有撐，短線來看，台股難免受中東緊張局勢干擾，關注以色列和伊朗衝突是否擴大，國際油價和金價是否持續高漲。

黃文清指出，伊朗13日朝以色列發射無人機和飛彈進行報復後，根據報導，美國已要求以色列不再反擊，中東局勢是否已經控制成區域性衝突，是影響台股走勢的觀察重點。

黃文清分析，美國即將進行總統大選，穩定全球金融局勢和通膨變化等成為要務，若以色列和伊朗衝突進展在可控範圍，對台股影響也可限於短期。

展望台股後市，黃文清表示，到520新任總統就職前，政策受惠股有機會持續發揮，本週重點仍在18日台積電的法人說明會，後續關注美股財報以及台股主要上市櫃公司的法說會。

觀察三大法人布局，黃文清指出，目前台股資金仍以內資為主力，外資動向則觀察美國聯邦準備理事會（Fed）降息腳步，以及各項關鍵經濟數據，美元匯率持續走升，短線外資在台股布局心態仍持續審慎。