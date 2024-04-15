伊以衝突 市場看好國內軍工產業後市

伊朗於14日清晨向以色列發射300枚以上的無人機與飛彈，目前軍事行動已結束，後續衝突是否升級仍有待觀察；法人機構表示，此次以伊衝突對國內軍工產業影響有限，但隨先前美國國防團來台，預期軍工股短期仍有題材利多，看好晟田（4541）、駐龍、八貫等後市。

群益、台新投顧指出，伊朗於14日早上向以色列發射300枚以上的無人機與飛彈，其中無人機170架、飛彈120枚，以色列軍隊則以鐵穹等防空系統進行因應，以色列官方宣稱透過以軍與美國部隊擊落絕大多數的飛彈與數十架無人機，此次伊朗導彈襲擊僅對一個軍事基地造成輕微損壞，而伊朗官方則宣稱在發射完飛彈與無人機後，此次軍事行動宣布結束，如果後續以軍不再進行報復的話。

雖然後續衝突是否升級成區域戰爭仍有待觀察，但此次衝突持續凸顯無人機在現代戰爭的地位性。

考量國內軍工多為內需產業，以伊衝突對國內軍工股營運影響有限，但以伊衝突的緊張，加上先前的美國國防團來台的利多，持續預期國內軍工股短期仍有題材利多；在個股營運面部分，考量晟田營運苦盡甘來、駐龍營運好轉、八貫海外防彈背心等新產品持續貢獻營收下，持續看好營運後市。