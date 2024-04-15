明安：發行新股取得明揚全數股權 暫訂9/30換股

高爾夫球桿頭廠明安國際總經理周益男今天在櫃買中心重大訊息記者會宣布，將發行新股取得100%明揚國際股權，明揚普通股每1股換發明安新發行普通股0.54股，暫定9月30日為股份轉換基準日。

明安國際、明揚國際今天分別召開董事會，決議依據企業併購法等相關規定進行股份轉換，由明安以發行新股為對價取得明揚100%股權。

身兼明安、明揚兩家公司總經理及發言人的周益男說明，本次股份轉換換股比例為明揚普通股每1股換發明安新發行普通股0.54股，明安預計增資發行普通股1441萬8845股予明揚除明安外持股股東，明揚5月27日股東常會討論此案。

周益男說明，待明揚股東會決議通過，且取得相關主管機關核准及換股作業完成後，明揚將依相關規定申請有價證券終止上櫃及申請停止公開發行，投資人權利依相關法令規定辦理，暫定9月30日為股份轉換基準日。

明安主要從事高爾夫球桿頭、球桿、整組球桿、高爾夫球、自行車碳纖維零配件等運動休閒用品，與複合材料及相關工業製品業務；其中，高爾夫球相關營收主要由明揚所貢獻，明揚主要產品包含高階比賽球、4層至2層高爾夫球、練習球及其他特殊規格高爾夫球。

周益男解釋，目前明揚在復工及重建需要投入龐大資源，面臨重大困難與挑戰，為能及時滿足市場與客戶期待，兼顧股東及員工權益，需要集團資源挹注。基於企業價值極大化理念，預計透過本次股份轉換，以整合集團資源，從產品銷售、產能利用、客戶服務及人力資源等層面進行整合。

明揚國際科技去年9月22日爆炸起火，意外釀4名消防員及6名員工死亡、逾百人輕重傷。