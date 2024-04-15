證交所孕育台股護國群山 四大面向引領產業多元發展

電子工業係21世紀全球重要產業，台灣企業擁有優秀人才、先進技術發展及堅強的營運韌性，在全球半導體及資通訊產業具備高度影響力及競爭力，這是臺灣資本市場的堅強後盾。為持續成就臺灣之關鍵地位，臺灣證券交易所在厚實電子產業競爭力基礎下，亦將引導多元產業發展，協助新興經濟產業茁壯，孕育創新繁榮的護國群山。

台灣集中交易市場上市公司產業結構隨時間及環境而變遷，電子類股於1970年代在我國政府極力推動半導體產業的政策之下，由半導體封測及代工製造，走向IC設計領域，逐步完整半導體上中下游產業鏈，也促使台灣成為全球最完整的半導體產業聚落及專業分工所在，截至2023年底電子類股占比達59%，其中半導體市值比重約39%，產業發展集中是優勢亦是風險。

市值集中產業或個股引發的議題，譬如美國針對權重過度集中的海外指數，限制其境內投資人投資指數連結的期貨商品(簡稱「窄基指數期貨」)，以過去經驗，台指於2021年4月至2022年10月間，曾因個股權重占比超過30%被列入窄基指數，惟窄基指數禁令未對當時現貨市場造成明顯影響，納入初期整體市場反呈現價量齊揚趨勢，以現貨市場之美系投資人來看，其市值及成交量亦未有明顯變化。另各產業市值占比變動反應市場投資人偏好交易基本面優良的產業及企業，經觀察其餘鄰近韓國及美國資本市場均有大型企業市值占比較大的現象，此為投資者依市場訊息的交易結果。

證交所將從四大面向著手，助力資本市場產業健全及均衡發展，推升台灣資本市場價值：

一、增加產業鏈連結

為擴大產業上中下游合作機會與綜效，將邀請市值及獲利佳上市公司負責人，透過辦理「壯大台灣資本市場高峰會」，宣導ESG及資安風險，並導入國際接軌元素，增進企業跨產業交流機會，冀大企業成為領頭羊，為產業創造新元素與新契機。此外，證交所定期就各特色產業舉辦主題式業績發表會，透過多元媒體曝光管道，鏈結上市公司產業鏈，發揮以大帶小效應，增進優質企業市場能見度。

二、引導多元產業發展

資本市場應深廣兼具，台灣高科技產業向來極具國際競爭優勢，擁有完整上、中、下游產業鏈。我們將致力鞏固既有市場利基，除以半導體及ICT產業為立足點，結合雙引擎(一般板及創新板)力量聚焦新經濟(綠能、數位及生技)產業聚落的發展，引導產業多元化發展，2023年申請IPO的新經濟產業家數達到38%，今年將推動IPO家數占比達50%。透過攜手公部門及新創生態系資源，共組「新創國家隊」，預計十年內將新經濟產業市值擴增至10%目標，助力產業轉型升級，推升台灣新經濟地位。

三、強化國內外引資效能

證交所作為籌資平台，將致力順暢資金活水，並增進市場能見度。證交所持續以新區域及多元形式雙軌並行的國內外引資模式進行，2024年度將新增歐亞引資及中東地區開發，暨預計於台北辦理兩場次大型投資論壇，展示TWSE國際品牌力。今年規劃辦理台星資本市場引資活動，未來將擴展至日本及韓國交易所，透過與國際交易所共同行銷，集結台灣與他國資本市場資源，增進國內外投資人的溝通與連結，促進企業深化投資人溝通管道，提升企業能見度。

四、優化投資人關係

今年鼓勵市值百億以上企業每年辦理兩次以上法人說明會，希望促進企業強化投資人溝通，提升企業能見度，將循序規劃全體上市公司每年須辦理2次法說會。證交所為友善投資人需求，以持續優化資訊揭露品質為目標，預計於今年度完善公開資訊觀測站、ESG InfoHub的優化，擴充ESG資料庫內容及建置整合IPO資訊揭露專區，透過完善資訊揭露管道及優化使用者介面，進一步提升投資人滿意度。

展望未來，證交所致力成為國際級資本市場，成為國際資金匯集地，吸引更多企業來台上市，藉以驅動下一世代核心戰略產業發展及提高國家競爭力。上市公司是證交所重要的夥伴，證交所將打造具前瞻性與國際競爭力資本市場，引導多元產業發展，助力企業成為國際級企業，亦為股東締造長遠價值，俾建立資本市場參與者美好共榮的交易環境，促使證券市場所有參與者共享成果。