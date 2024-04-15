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台股下跌286點 三大法人賣超338億元
台股15日以20,586.53點開出，終場收在最低20,449.77點，下跌286.8點，跌幅1.38%，成交量4783.16億元，三大法人賣超338.53億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超267.91億元，投信買超27.41億元，自營商賣超（合計）98.03億元，其中自營商（自行買賣）賣超23.47億元，自營商（避險）賣超74.56億元。
中東戰事再起，國際情勢陷入緊張，受到上周美股四大指數收黑，今日權值股多數拉回休息整理，大盤點數終場重挫近300點，一舉摜破10日線，盤面上電子股表現疲弱，多檔AI股呈現下跌，而軍工、重電、居家、橡膠等傳產股則逆勢撐盤。
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