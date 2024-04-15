澄清非肥貓董事 國喬急發四點聲明

證交所15日公告2023年度上市公司董事酬勞情況，共有183家上市公司去年虧損但仍發董事酬勞。對此，國喬石化中午急發四點聲明，強調「公司虧損，董事仍領取高額酬勞」之情事，澄清為近年大陸建廠獎金分年遞延發放所致。以下為國喬聲明全文：

一、依據國喬公司章程第29條規定，公司營運虧損的情況下不發放董監酬勞及員工酬勞，並送交董事會決議之。因此，並無所謂「公司虧損，董事仍領取高額酬勞」之情事，特此說明。

二、證交所公布之董事酬金結構，係包含「董事報酬」、「退職退休金」、「董事酬勞」及「業務執行所得」四大項目。各項目均有其明確之定義以及發放條件標準，國喬公司均依法行事並進行申報。

三、關於董事報酬，主要為相關董事之薪資及近年大陸建廠獎金之分年遞延發放。此項目依據公司章程第27條規定，不論公司盈虧均應支付並授權董事會依同業通常之水準議定之。

四、關於董事酬勞，依照本公司章程第29條規定，因112年度公司虧損，依章程不發放董事酬勞。並無如部分媒體報導所稱「公司虧損，董事仍領取高額酬勞」之情事。