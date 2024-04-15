台積電最後一盤爆7,019張賣單收806元 市值降至20.9兆
台股15日重挫286.8點，以20,449.77點的當日最低點收盤，台積電（2330）最後一盤爆出 7,019張賣單，一口氣再壓低3元股價，終場以806元收盤，下跌12元，跌幅1.46%，跌破5日線，市值縮水3,112億元，降至20兆9,036億元；權王台積電大跌，約影響大盤指數97點，統計台股前四大市值公司全數收黑，合計影響大盤指數約達161點。
美股上周五下跌，中東危機升高，影響台股今日早盤以20,586.53點開低，下跌150.04點，指數開低走低，盤面上以軍工股的表現最為抗跌，雷虎、和成、中光電以漲停收盤。
台股各類股中以電器電纜股表現最強，類股收漲2.43%，大亞、榮星、合機以漲停收盤，重電股的華城、中興電、士電等雖下跌，但亞力、大同仍是上漲表現；另外，觀光、油電燃氣、綠能環保、居家生活等類股也是上漲表現。
電子股則是下跌，占大盤成交比重降至51.6%，電子組件、電子通路、光電、電腦週邊、半導體等都是下跌；權王台積電早盤以804元開低一度下滑至803元，終場收在806元，失守5日線，下跌12元，影響大盤指數約97點。
台股市值第二大的鴻海早盤以148.5元開出，一度下滑至144.5元，終場收在146元，跌破月線，下跌4.5元，跌幅2.99%，影響大盤指數約19點。
台股第三大市值的聯發科以1,160元開低走低，終場收在今日最低的1,110元，下跌70元，跌幅5.93%，失守5日線及月線，影響大盤指數約33點。
廣達為台股市值第四大，早盤以268.5元開低，一度翻紅至273元，終場收261元，下跌10元，跌幅3.69%，跌破月線，影響大盤指數約12點。
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