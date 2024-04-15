快訊

女友大罵渣男劈腿約砲 沈建宏回「花錢不算」道歉了

第三波內閣人事將公布 財政部、僑委會、人事長續任

聽新聞
test
0:00 / 0:00

證交所臨時召開孕育台股護國群山記者會 引發關注

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
台積電。 圖／聯合報系資料照片
台積電。 圖／聯合報系資料照片

台積電（2330）占台股比重日益拉高恐導致台股變窄基指數等議題持續發酵，臺灣證券交易所臨時宣布15日下午召開「孕育台股護國群山 引領產業多元發展」記者會，又逢台股因中東緊張情勢重挫286點，身為上市公司大家長的證交所將有哪些作為引發關注。

據了解，證交所董事長林修銘近幾年相當重視掛牌公司產業多元化，在既有的掛牌公司方面，持續透過強化各上市公司資訊透明度、與國際法人連結等方向來打造台股護國群山；另一方面，也試圖透過推展多元化上市產業類別，打造下一個十年上市新聚落，包括在2023年10月發布「強化生技產業發展策略」，冀透過健全新藥或醫材研發公司申請上市資訊揭露及鼓勵召開法人說明會等措施，另亦持續推動做大創新板。

據美國商品交易法（CEA）規定，為降低美國投資人風險，不論散戶或機構法人，投資海外指數期貨，若單一成份股占整體指數的權重連續三個月中有超過45個交易日逾30％，會被認定為「窄基指數」期貨，美國境內投資人包括法人機構，將不得交易窄基指數期貨。台積電因今年以來股價漲幅大，台股會否變成窄基指數受到高度關注。

台積電占比曾使台股在2021年4月1日變成「窄基指數」，美系投資人即不能交易大小台指期貨，直至2022年10月24日才恢復交易。

上市公司 台股 證交所

延伸閱讀

電子、重電下殺 台股盤中跌逾200點回測10日線

台股創高追還是回檔買？專家：選擇標的比時點更重要

台股早盤重挫逾百點 軍工族群逆勢撐盤

台股下挫逾百點 台積電跌1.2%守800元

相關新聞

被錢香醒 這檔高息 ETF 受益人平均每人入帳近7,000元

群益台灣精選高息 ETF（00919）15日發放第四次配息，受益人一醒來戶頭就多了配息收入，可說是一早被錢香醒；據了解，...

重電三雄翻黑重挫「這一檔」卻爆量上漲衝上成交量第一

台股15日以20,586.53點開低，盤中重挫逾兩百點，其中，電機機械類股佔成交比重達21%，為盤面熱股，大同（2371...

台積電領跌權值股下挫 光這4檔就拖累大盤指數約150點

中東危機升高，美股四大指數上周收跌，台股15日開低重挫，一度下滑至20,457點，盤中大跌逾200點，台積電（2330）...

上櫃公司112年董事平均酬金 元大期貨奪冠

櫃買中心今天在公開資訊觀測站，揭露112年上櫃公司申報董事支領酬金資訊，平均每位董事酬金不包含加計兼任員工酬金，以元大期...

台股下跌286點 三大法人賣超338億元

台股15日以20,586.53點開出，終場收在最低20,449.77點，下跌286.8點，跌幅1.38%，成交量4783...

網家虧掉半個股本 董事兼任員工仍領241萬酬勞

台灣證交所今日公告2023年上市公司董監酬金支領情形與合理性說明，也點名網路家庭去年虧損，但仍有「肥貓」董事。根據證交所...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。