證交所臨時召開孕育台股護國群山記者會 引發關注

台積電（2330）占台股比重日益拉高恐導致台股變窄基指數等議題持續發酵，臺灣證券交易所臨時宣布15日下午召開「孕育台股護國群山 引領產業多元發展」記者會，又逢台股因中東緊張情勢重挫286點，身為上市公司大家長的證交所將有哪些作為引發關注。

據了解，證交所董事長林修銘近幾年相當重視掛牌公司產業多元化，在既有的掛牌公司方面，持續透過強化各上市公司資訊透明度、與國際法人連結等方向來打造台股護國群山；另一方面，也試圖透過推展多元化上市產業類別，打造下一個十年上市新聚落，包括在2023年10月發布「強化生技產業發展策略」，冀透過健全新藥或醫材研發公司申請上市資訊揭露及鼓勵召開法人說明會等措施，另亦持續推動做大創新板。

據美國商品交易法（CEA）規定，為降低美國投資人風險，不論散戶或機構法人，投資海外指數期貨，若單一成份股占整體指數的權重連續三個月中有超過45個交易日逾30％，會被認定為「窄基指數」期貨，美國境內投資人包括法人機構，將不得交易窄基指數期貨。台積電因今年以來股價漲幅大，台股會否變成窄基指數受到高度關注。

台積電占比曾使台股在2021年4月1日變成「窄基指數」，美系投資人即不能交易大小台指期貨，直至2022年10月24日才恢復交易。