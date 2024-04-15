以伊衝突升溫 新興亞股相對溫和

以伊衝突升高，干擾金融市場。美股主要指數周線收低，新興亞股上周尚未受戰爭影響，台股上漲2.0%最多，其餘新興亞股維持平盤整理；另從資金流向來看，外資上周買超印度14.1億美元最多，再者是南韓的10.1億美元，而台股、菲律賓、越南則都是賣超。

今(2024)年以來最吸金的亞股是南韓，獲外資買超143.4億美元，接著是台股的41.4億美元、印度的26.8億美元；賣超則以泰國的16.7億元最多，次為越南賣超7.0億美元。股市表現方面，今年來以台股漲15.65%最強，其次是越南12.98%、菲律賓3.25%，但泰國下跌1.38%最弱。

中信成長高股息（00934）經理人張圭慧表示，在權值股上漲帶動下，台股自清明節後表現續強，上周收在20,736.57點，單周漲398點，周線連8紅，且時序進入到台股法說高峰，多家指標性上市櫃公司接連舉行，市場將聚焦在半導體等AI相關科技產業，期望能捎來營運佳音，有望持續支撐台股長線多頭格局，相關受惠供應鏈也有表現機會。

張圭慧認為，隨中東地緣政治緊張情勢升溫，牽動各國股市表現，預期短線台股難免震盪，惟以伊雙方在第三方調解下，局勢暫歇，建議投資人中性看待，宜密切觀察國際事件動盪下，長線資金布局一籃子標的之機會，可持續關注聚長期成長趨勢明確的產業，並以 ETF 為交易工具，以短空為機緣，做為資金切入市場的時機。

越股上周收1276.6點，較前一周上漲1.7%。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，越南國家證監會偕同富時羅素、摩根士丹利共組工作小組，針對越南升級新興市場所準備的草案修正、資訊揭露及交易系統等進行討論，而富時及 MSCI 均給予越南政府給予正面回饋，同時也顯示越南政府的決心，激勵銀行及證券股漲勢，重新提振近期成交量相對低迷的氣氛，使越股上周大漲1.7%。

張晨瑋說，近期越南各家企業陸續舉辦股東會，將公布第一季獲利及股利發放等，後續可關注其釋出今年業務績效的展望是否能帶動胡志明指數進一步上漲動能，建議投資人可適度配置越南市場，參與越南經濟增長的商機。