看好全球資料中心及人工智慧發展 經濟學家表示銅供應缺口將擴大

街口投信分析，根據大陸官方數據顯示，大陸遊客於近期清明假期，在國內消費金額高達75億美元，達到新冠疫情爆發前的水平，分析師表示，這一增長表明消費者信心正在增強，這對大陸低迷的經濟來說是個好兆頭。

此外，根據金屬加工廠的衛星監測數據顯示，在大陸冶煉廠提出減產且其他地方的業務進行計劃維護之後，3月全球停產的銅冶煉廠數量比前兩個月還要多。該公司表示，3 月監測的全球銅冶煉產能平均有17.7%處於閒置狀態，而1月和2月合計這一數字為11.5%。

木薯技術公司 Cassava Technologies 集團的旗下企業－非洲資料中心也表示，該中心已與法國電力公司 EDF 的合資公司 DPA Southern Africa 開始在南非建設一座太陽能發電廠，為該公司資料中心的設施提供可再生能源。大宗商品貿易商－托克貿易公司首席經濟學家表示，到了2030年，來自資料中心以及人工智慧對銅的需求量可能會達到100萬噸，並加劇全球市場供應短缺，屆時全球銅的供應缺口可能會高達400萬噸～500萬噸。

街口投信表示，值得留意12日美國宣布對俄羅斯生產的鋁、銅和鎳等金屬實施新的交易限制，以阻絕俄羅斯為戰爭挹注資金的能力，此舉可能會進一步推升銅價走高。