重電三雄翻黑重挫「這一檔」卻爆量上漲衝上成交量第一

台股15日以20,586.53點開低，盤中重挫逾兩百點，其中，電機機械類股佔成交比重達21%，為盤面熱股，大同（2371）爆出超過21萬張大量，股價盤中最高上漲至64.8元，創下26年新高，不過隨後漲幅收斂，於62元附近震盪。電機機械類股雖然成交比重大增，但指數盤中重挫逾2%，為類股中跌幅第二名，漲多的重電三雄中興電、華城、士電皆下跌回檔，中興電（1513）跌勢最重，盤中跌幅逾7%，華城（1519）跌幅逾6%，士電（1503）下跌逾4%，東元（1504）跌超過2%。

台股15日向下跳空開低，最低一度下跌至20,457.25點，下跌超過兩百點，失守5日線。以往較為抗跌，股價強勢的重電股今也大多下跌回檔，重電四雄中興電盤中摜破200元，華城失守900元，雙雙跌幅超過半根停板，士電也下跌超過4%，僅有亞力（1514）仍力守紅盤。

重電中最為強勢的為大同，盤中漲幅近3%，且為成交量第一名，並爆出超過20萬張大量，上周五外資大買超過2萬4千張，累計兩天共買超逾3萬張；自營商四月以來只有4/10賣超一天，其餘天數皆買超。

大同3月營收36.7億元，月減3.21%，因冬山儲能案在2月有超前進度的收益，導致基期墊高，抵銷重電、電纜事業等成長。重電事業方面，電纜事業3月營收年增40%，不過因今年台電交貨時程較晚，營收受影響年減8.86%。

大同主推電力變壓器、配電變壓器及美式箱變（亭置式變壓器），預計4月取得北美變壓器UL實驗室認證，而後計畫透過大同美國電機公司、既有經銷商以及國際大品牌合作接單，由於配電變壓器的交貨期較短，明年優先出貨配電變壓器，後續隨著電力級變壓器在2025年跟進出貨，將進一步貢獻營收。