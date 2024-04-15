電子、重電下殺 台股盤中跌逾200點回測10日線

中東局勢緊張，台股今天盤中失守5日線，回測10日線支撐，最低下跌逾200點，電子下殺，重電拉回。法人表示，台股短線逢高賣壓浮現，仍有買盤承接，若能守住10日線，後市仍可正向看待。

中東局勢緊張，伊朗13日朝以色列發射無人機和飛彈進行報復，外媒報導，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）與美國總統拜登通話後取消報復攻擊伊朗。

美股挫跌，台股今天開盤也受累，最低20523.26點，下跌213.31點，失守5日線約20729點，回測10日線約20538點。

到10時28分，加權指數20534.90點，下跌201.67點，跌幅0.97%，成交值約新台幣2531.50億元，其中電子股跌1.49%，金融漲0.17%，AI伺服器概念股為主的電腦和週邊設備族群跌1.87%，機電電機類股挫1.34%，電器電纜勁揚3.07%，中小型股為主的櫃買OTC指數下挫1.01%。

電子權值股台積電盤中跌逾1%，力守800元大關，鴻海和聯電跌近2%，聯發科大跌逾5%，日月光投控跌1.2%，AI概念股廣達跌逾4%，緯創跌近2.5%。重電股華城震盪，盤中翻黑跌近5%，士電跌近4.5%，中興電跌逾5%。

證券分析師簡伯儀表示，受到中東地緣政治變化影響，台股今天走跌，儘管外電報導以色列不會再報復伊朗，但美股期貨漲幅有限，亞洲主要股市仍走跌，台股短線逢高賣壓浮現，不過盤中跌幅收斂，顯示仍有買盤承接。

展望台股後市，簡伯儀分析，3月以來，台股未破10日線，若台股今天能守住10日線，後市仍可正向看待。