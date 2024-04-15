台驊董座顏益財疑涉內線500萬交保 股價跌停打開 盤中仍重挫逾8%

台驊（2636）投控董事長顏益財疑涉內線交易，上周五（12日）遭檢調搜索約談，後續以500萬元交保，台驊15日股價遭到影響，以99.8元開低，失守百元關卡，股價開低走低一度重挫至跌停95.4元，盤中雖打開跌停但仍重挫逾8%。

有「航海王」封號的台驊國際投控董事長顏益財，上周五傳出疑涉入大聯大宣布收購台驊普通股利多公布前內線交易，台北地檢署指揮台北市調查處兵分10路搜索，且以被告身分約談顏益財等共9人。

針對遭檢調搜索一事，台驊則是重大訊息公告表示，配合法務部調查局進行相關調查，強調公司營運正常，對財務業務並無重大影響。

台驊董事長顏益財與董事許旭輝，被控在大聯大收購台驊股票前，利用人頭買進台驊股票，不法獲利近200萬元，涉及內線交易；調查局台北市調查處在上周五搜索約談11人到案，台北地檢署漏夜複訊後，13日依違反證交法命顏益財交保500萬元、許旭輝交保200萬元，限制出境。

受到董事長顏益財疑涉內線交易的影響，台驊今日以99.8元開低，下跌6.2元，股價不僅失守百元關卡價位，且持續下挫至跌停95.4元，下跌10.6元，盤中雖有打開跌停，但仍重挫逾8%。