大盤盤中大跌逾百點 電纜卻逆勢上衝 大亞創30年新高

伊朗13日晚間對以色列發動攻擊，中東危機升高，美股四大指數上周五皆下挫，拖累台股15日開低，並一度大跌至20,523.26點，早盤下跌超過百點，不過因銅價於12日盤中又攻上2022年6月以來新高，報每噸9,578美元，電纜指數逆勢強漲，盤中大漲逾2%，合機（1618）、榮星（1617）盤中漲停亮燈，大亞（1609）漲停至55.6元，位居成交量第二名；華榮、宏泰漲幅逾4%。

伊朗13日晚間起以超過300架次無人機和飛彈，對以色列發動攻擊，導致道瓊上周五大跌476點，跌幅1.24%，標普500指數跌1.5%，那斯達克綜合指數跌1.6%，導致台股今日開盤即下跌，不過電纜股受惠銅價大漲，族群表現強勢，大亞上漲逾9%，爆出超過13萬張大量，位居台股成交量第二名；榮星、合機漲停鎖死，分別攻高至20.75元、47.35元，華榮、宏泰漲幅超過4%。

除了台電強韌電網利多發酵外，銅價飆漲也帶動電纜股走勢強勁，彭博資訊報導，倫敦金屬交易所（LME）的銅3個月期貨價12日盤中大漲至每噸9,578美元，今年來累計大漲逾12%。主要是銅供應量正在下滑，巴拿馬去年底下令關閉第一量子礦業（First Quantum Minerals）的一座巨大礦場，使全球年供應量減少約40萬噸。接著英美資源集團（Anglo American）又宣布，正減產約20萬噸的銅。

美銀（BofA）認為銅已陷入供應危機，因世界正推行電動車與其他綠能措施，另美國和英國對俄羅斯宣布實施新的制裁措施，要求交易所在12日午夜後禁止交易俄羅斯新供應的鋁、銅和鎳，而俄國供應全球4%的銅。

大亞為國內四大345Kv線纜生產商之一，訂單穩定，且持續供不應求，預期去年標得的台電161kV及 345kV交連PE電纜標案將於今年至明年陸續交貨。大亞3月營收24.54億元，年減5.26%；累計今年第1季營收67.42億元，年增6.20%。