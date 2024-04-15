類股良性輪動輪漲格局下...台股有撐

針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，台股近期表現強勁，主要由權值股帶動大盤上漲，部份股票受資金排擠效應影響，短線漲跌參半；即便近期隨著指數來到高點而波動加大，但仍見逢低買盤，顯見在類股良性輪動輪漲格局下，且在市場看好後市下，台股有撐。

安聯投信台股團隊表示，整體來看，盤面在AI人工智慧帶動結構性的成長動能，半導體循環復甦趨勢明確，加上利率環境可望偏寬鬆，有望持續支撐台股長線多頭格局，相關受惠供應鏈亦可望更有表現。

就產業面，安聯投信台股團隊表示，其中在半導體部分，整體狀況明顯好轉趨勢不變，先進製程動能又遠優於成熟製程；AI族群先前受到先進封裝 CoWoS 產能不足影響 GPU 供應，目前已逐漸改善，有助於挹注AI伺服器產業第三季營收表現。

另方面，安聯投信台股團隊表示，美國 GPU 大廠發表AI伺服器的 MGX 模組化架構，將帶動電源供應、散熱及伺服器遠端管理晶片（BMC）相關族群價值鏈大幅提升，例如散熱技術由氣冷升級至水冷，產品平均單價達四倍；新架構採用小晶片（Chiplet）互聯架構，也將使先進封裝族群更加受惠。

安聯投信台股團隊表示，至於車用電子族群，仍面臨庫存調整逆風，預計上半年可調整完成。IP（矽智財）／ ASIC （客製化晶片）今年遭遇短暫獲利了結賣壓，市場雜音增加，但長線基本面並未改變。各雲端大廠紛紛投入自行研發晶片趨勢持續，成長能見度仍佳。