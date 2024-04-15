中東緊張台股推演三劇本 開低後逐步收斂跌點機率高

中東緊張情勢再起，引發全球資本市場大動盪，法人圈也紛紛於周日加班進行情境模擬，評估各種可能性對今（15）日台股造成的影響。法人預期，三大情境中，以情境一「空襲見好就收」機率最高、達55%，預期台股周一開低100點內反應後，指數有望逐步收斂跌點。

為報復4月初以色列空襲伊朗駐敘利亞大使館，伊朗14日凌晨發動歷史上首度由本土對以色列的直接空襲行動，包括逾300架自殺無人機、巡弋與彈道飛彈等。雖然多數無人機及飛彈都被以色列成功攔截，但仍造成極少數的傷亡。

中東緊張局勢升溫，法人三劇本因應 圖／經濟日報提供

隨中東地緣政治緊張情勢遽升，法人圈紛紛於周日放棄休假緊急加班，推演相關各種可能的情境、機率、及對台股的影響與衝擊。三大情境分別為：情境一、空襲見好就收。機率最高達55%，將衝擊今日台股早盤開低100點內。

情境二、爆發中東大戰。此次伊朗空襲以色列，未造成大規模傷亡，伊朗也對國內民眾有所交代，使得這場報復行動，伊朗頗有見好就收的態勢，但也使戰爭情勢的升降決定，回到以色列手中。

若以色列總理內唐亞胡決定報復、並進一步順勢擴大戰事，恐將爆發中東大戰。法人認為此情境發生機率約為40%，在此情境下，台股今日開盤恐將重挫150至200點，指數並可能走弱摜破10日均線，向月線尋求支撐。

情境三、美中捲入中東大戰進而演變成大規模戰爭。由於美國官方已公開強調保護以色列的決心，但若中東大戰失控，將美中雙方均捲入對戰陣容，屆時恐將演變成大規模戰爭。法人預估此情境機率甚低，頂多5%，若此情境發生，台股乃至於全球股市這波多頭行情均將宣告結束。