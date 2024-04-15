快訊

影／大甲媽凌晨回鑾安座 顏清標：37年來人數最多一年

中東緊張台股推演三劇本 開低後逐步收斂跌點機率高

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

中東緊張情勢再起，引發全球資本市場大動盪，法人圈也紛紛於周日加班進行情境模擬，評估各種可能性對今（15）日台股造成的影響。法人預期，三大情境中，以情境一「空襲見好就收」機率最高、達55%，預期台股周一開低100點內反應後，指數有望逐步收斂跌點。

為報復4月初以色列空襲伊朗駐敘利亞大使館，伊朗14日凌晨發動歷史上首度由本土對以色列的直接空襲行動，包括逾300架自殺無人機、巡弋與彈道飛彈等。雖然多數無人機及飛彈都被以色列成功攔截，但仍造成極少數的傷亡。

中東緊張局勢升溫，法人三劇本因應 圖／經濟日報提供
中東緊張局勢升溫，法人三劇本因應 圖／經濟日報提供

隨中東地緣政治緊張情勢遽升，法人圈紛紛於周日放棄休假緊急加班，推演相關各種可能的情境、機率、及對台股的影響與衝擊。三大情境分別為：情境一、空襲見好就收。機率最高達55%，將衝擊今日台股早盤開低100點內。

情境二、爆發中東大戰。此次伊朗空襲以色列，未造成大規模傷亡，伊朗也對國內民眾有所交代，使得這場報復行動，伊朗頗有見好就收的態勢，但也使戰爭情勢的升降決定，回到以色列手中。

若以色列總理內唐亞胡決定報復、並進一步順勢擴大戰事，恐將爆發中東大戰。法人認為此情境發生機率約為40%，在此情境下，台股今日開盤恐將重挫150至200點，指數並可能走弱摜破10日均線，向月線尋求支撐。

情境三、美中捲入中東大戰進而演變成大規模戰爭。由於美國官方已公開強調保護以色列的決心，但若中東大戰失控，將美中雙方均捲入對戰陣容，屆時恐將演變成大規模戰爭。法人預估此情境機率甚低，頂多5%，若此情境發生，台股乃至於全球股市這波多頭行情均將宣告結束。

中東 以色列 台股

延伸閱讀

CNN分析伊朗襲以事態發展：局勢是否升高關鍵在「這國」

避與伊朗開戰 白宮國安會：不希望中東危機升級

將做出「強烈回應」 伊朗、以色列衝突惡化…總理內唐亞胡矢言將獲勝

以色列少年屍體尋獲 約旦河西岸暴亂愈演愈烈

相關新聞

中東緊張台股推演三劇本 開低後逐步收斂跌點機率高

中東緊張情勢再起，引發全球資本市場大動盪，法人圈也紛紛於周日加班進行情境模擬，評估各種可能性對今（15）日台股造成的影響...

一周盤前股市解析／AI、鏈機器人 可留意

中東緊張情勢在伊朗向以色列發動空襲中，再次急劇升溫，將影響台股今（15）日走勢。但回歸上周五盤面表現，新台幣匯率延續偏弱...

科技類股 中長線有戲

科技股漲多之後回檔，但法人認為，中長線來看，破壞式創新將改變現有的市場。創新周期愈來愈短，全球正處於變革創新的關鍵點，人...

技術升級 散熱廠毛利率鍍金

AI應用大爆發之際，相關散熱技術典範也出現移轉，從早期熱管、熱板轉移至氣冷，如今氣冷也逐漸已經無法負荷功耗超過數百瓦，使...

陳奕光專欄／產業輪動快 拉回布局績優股

台股今年來漲幅驚人，1月來驚驚漲不回頭，指數不斷刷新歷史新高，4月12日收在20,736點，今年以來上漲15.6%。自去...

資安軟體廠 商機爆發

研調機構IDC預估，2024年亞太地區（不含日本）在資安硬體、服務及軟體支出將年增12.3%，並看好2022至2027年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。